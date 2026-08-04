Кардиолог посоветовал для спасения от жары использовать холодовые компрессы

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-кардиолог Денис Прокофьев рассказал, что холодовые компрессы позволяют снизить температуру тела на один-два градуса.

Компрессы можно делать из кусочков льда, наполненных холодной водой грелок или смоченных бинтов, накладывая их на запястья и голеностоп.

В жару важно соблюдать питьевой режим, носить одежду из натуральных тканей и ограничивать физические нагрузки, а при перегреве следует вызвать скорую помощь.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Применение небольших холодовых компрессов позволяет снизить температуру тела на один-два градуса и облегчить задачу организму по предотвращению теплового удара, рассказал врач-кардиолог Денис Прокофьев.

"Мы используем дополнительное охлаждение. Применение небольших холодовых компрессов позволяет на один-два градуса опустить температуру тела, что будет облегчать задачу организму по предотвращению теплового удара", - сказал Прокофьев 360.ru

По словам врача, компрессы можно делать из кусочков льда, наполненных холодной водой грелок или смоченных бинтов. Накладывать их лучше всего на запястья и голеностоп - это помогает быстрее снизить температуру тела, отметил Прокофьев.