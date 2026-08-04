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Кардиолог посоветовал для спасения от жары использовать холодовые компрессы - РИА Новости, 04.08.2026
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17:05 04.08.2026
Кардиолог посоветовал для спасения от жары использовать холодовые компрессы

Прокофьев: холодовые компрессы помогут избежать теплового удара в жару

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевочка у фонтанов
Девочка у фонтанов - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-кардиолог Денис Прокофьев рассказал, что холодовые компрессы позволяют снизить температуру тела на один-два градуса.
  • Компрессы можно делать из кусочков льда, наполненных холодной водой грелок или смоченных бинтов, накладывая их на запястья и голеностоп.
  • В жару важно соблюдать питьевой режим, носить одежду из натуральных тканей и ограничивать физические нагрузки, а при перегреве следует вызвать скорую помощь.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Применение небольших холодовых компрессов позволяет снизить температуру тела на один-два градуса и облегчить задачу организму по предотвращению теплового удара, рассказал врач-кардиолог Денис Прокофьев.
"Мы используем дополнительное охлаждение. Применение небольших холодовых компрессов позволяет на один-два градуса опустить температуру тела, что будет облегчать задачу организму по предотвращению теплового удара", - сказал Прокофьев 360.ru.
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По словам врача, компрессы можно делать из кусочков льда, наполненных холодной водой грелок или смоченных бинтов. Накладывать их лучше всего на запястья и голеностоп - это помогает быстрее снизить температуру тела, отметил Прокофьев.
Он также добавил, что в жару важно соблюдать питьевой режим, носить одежду из натуральных тканей и ограничивать физические нагрузки. Если же перегрева избежать не удалось, следует незамедлительно вызвать скорую помощь, поскольку тепловой или солнечный удар - это опасное состояние, требующее медицинского вмешательства, заключил врач.
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