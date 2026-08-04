Жара в Европе может вызвать рост цен на продукты питания, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Аномальная жара, засуха и лесные пожары в Европе привели к снижению урожайности ряда сельскохозяйственных культур.

Еврокомиссия снизила прогнозы урожая подсолнечника на 7%, зерновой кукурузы — на 6%, картофеля и сои — примерно на 3%.

Производители предупреждают о возможном росте цен на оливковое масло осенью из-за уменьшения урожая и экстремально жарких погодных условий.

БРЮССЕЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Аномальная жара, засуха и лесные пожары в Европе привели к снижению урожайности ряда сельскохозяйственных культур и могут вызвать рост цен на продукты питания, включая оливковое масло, пишет британская газета Аномальная жара, засуха и лесные пожары в Европе привели к снижению урожайности ряда сельскохозяйственных культур и могут вызвать рост цен на продукты питания, включая оливковое масло, пишет британская газета Guardian

"Если погодные условия в ближайшее время не улучшатся, следует ожидать роста цен уже осенью, поскольку пригодных для производства оливкового масла плодов будет меньше", - цитирует издание слова основателя компании Citizens of Soil Сары Вашон.

По данным газеты, сильнее всего пострадали производители овощей, зерновых и винограда.

Так французская ассоциация производителей овощей Légumes de France заявила, что из-за жары и отсутствия осадков "уже потеряны тысячи тонн продукции стоимостью в десятки миллионов евро". В отдельных регионах урожай салатов, моркови, лука-порея, чеснока и репчатого лука может сократиться почти вдвое.

Еврокомиссия тем временем уже снизила прогнозы урожая ряда культур: подсолнечника на 7%, зерновой кукурузы - на 6%, картофеля и сои примерно - на 3%.

Особенно тяжелая ситуация складывается в Испании - крупнейшем производителе оливкового масла в мире. Министерство сельского хозяйства страны ожидает, что урожай зерновых в сезоне 2026-2027 годов сократится примерно с 24 миллионов тонн до 18,5 миллиона тонн, причем этот прогноз был сделан еще до масштабных лесных пожаров последних недель.

Во Франции жара ускорила созревание винограда. В регионе Шампань сбор урожая может начаться уже 15 августа, что станет одним из самых ранних сроков за всю историю наблюдений. При этом урожай винограда здесь ожидается примерно на 10% ниже, чем год назад.

Производители оливкового масла предупреждают, что экстремальная жара, засуха и пожары уже затронули плантации в Испании, Италии, Греции и Португалии. По словам представителей отрасли, "засуха приводит к осыпанию плодов, а высокая температура способствует распространению вредителей и болезней растений".