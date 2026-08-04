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Жара в Европе может вызвать рост цен на продукты питания, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2026
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11:06 04.08.2026
Жара в Европе может вызвать рост цен на продукты питания, пишут СМИ

Guardian: жара и лесные пожары в Европе грозят скачком цен на продукты питания

© REUTERS / Toby MelvilleЖара в Лондоне
Жара в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Toby Melville
Жара в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аномальная жара, засуха и лесные пожары в Европе привели к снижению урожайности ряда сельскохозяйственных культур.
  • Еврокомиссия снизила прогнозы урожая подсолнечника на 7%, зерновой кукурузы — на 6%, картофеля и сои — примерно на 3%.
  • Производители предупреждают о возможном росте цен на оливковое масло осенью из-за уменьшения урожая и экстремально жарких погодных условий.
БРЮССЕЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Аномальная жара, засуха и лесные пожары в Европе привели к снижению урожайности ряда сельскохозяйственных культур и могут вызвать рост цен на продукты питания, включая оливковое масло, пишет британская газета Guardian.
"Если погодные условия в ближайшее время не улучшатся, следует ожидать роста цен уже осенью, поскольку пригодных для производства оливкового масла плодов будет меньше", - цитирует издание слова основателя компании Citizens of Soil Сары Вашон.
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По данным газеты, сильнее всего пострадали производители овощей, зерновых и винограда.
Так французская ассоциация производителей овощей Légumes de France заявила, что из-за жары и отсутствия осадков "уже потеряны тысячи тонн продукции стоимостью в десятки миллионов евро". В отдельных регионах урожай салатов, моркови, лука-порея, чеснока и репчатого лука может сократиться почти вдвое.
Еврокомиссия тем временем уже снизила прогнозы урожая ряда культур: подсолнечника на 7%, зерновой кукурузы - на 6%, картофеля и сои примерно - на 3%.
Особенно тяжелая ситуация складывается в Испании - крупнейшем производителе оливкового масла в мире. Министерство сельского хозяйства страны ожидает, что урожай зерновых в сезоне 2026-2027 годов сократится примерно с 24 миллионов тонн до 18,5 миллиона тонн, причем этот прогноз был сделан еще до масштабных лесных пожаров последних недель.
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Во Франции жара ускорила созревание винограда. В регионе Шампань сбор урожая может начаться уже 15 августа, что станет одним из самых ранних сроков за всю историю наблюдений. При этом урожай винограда здесь ожидается примерно на 10% ниже, чем год назад.
Производители оливкового масла предупреждают, что экстремальная жара, засуха и пожары уже затронули плантации в Испании, Италии, Греции и Португалии. По словам представителей отрасли, "засуха приводит к осыпанию плодов, а высокая температура способствует распространению вредителей и болезней растений".
Стоимость оливкового масла резко выросла еще в 2024 году после нескольких неурожайных сезонов в странах Средиземноморья. Затем цены начали постепенно снижаться, однако теперь участники рынка вновь предупреждают о возможном подорожании уже этой осенью.
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