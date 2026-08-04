Врач рассказал, как правильно охладиться в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный кардиолог Кузбасса Алексей Алексеенко посоветовал использовать влажное полотенце для охлаждения в жару, но не смачивать его ледяной водой.
- Взрослым может помочь применение прохладного душа или полотенца, смоченного прохладной водой.
- Младенцам подойдут физические методы охлаждения с использованием воды чуть прохладнее комнатной температуры.
КЕМЕРОВО, 4 авг – РИА Новости. Охладиться в жару поможет влажное полотенце, но не стоит смачивать его ледяной водой, чтобы не допустить резкого изменения тонуса сосудов, рассказал РИА Новости главный кардиолог Кузбасса Алексей Алексеенко.
"Взрослым поможет применение прохладного душа. Можно просто смочить полотенце прохладной водой и положить на лоб, оголенные участки конечностей. Подойдут любые физические методы охлаждения, но с использованием прохладной, но не ледяной воды, чтобы не было резких перепадов температур и соответственно изменения тонуса сосудов", – рассказал врач.
Младенцам подойдут только физические методы охлаждения, добавил кардиолог.
"Можно сполоснуть малыша водой. Главное, чтобы это не было для них стрессом, чтобы перепад температуры не был резким. И использовать не ледяную воду, а чуть прохладнее комнатной, для детей и этого будет достаточно. А мочить конечности и лоб в жару не то, что можно, а даже нужно", – сказал Алексеенко.