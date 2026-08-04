Врач рассказал, как правильно охладиться в жару

КЕМЕРОВО, 4 авг – РИА Новости. Охладиться в жару поможет влажное полотенце, но не стоит смачивать его ледяной водой, чтобы не допустить резкого изменения тонуса сосудов, рассказал РИА Новости главный кардиолог Кузбасса Алексей Алексеенко.

"Взрослым поможет применение прохладного душа. Можно просто смочить полотенце прохладной водой и положить на лоб, оголенные участки конечностей. Подойдут любые физические методы охлаждения, но с использованием прохладной, но не ледяной воды, чтобы не было резких перепадов температур и соответственно изменения тонуса сосудов", – рассказал врач.