Зеленский и его режим потеряли контроль над территориями, заявил Мирошник

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский и его режим, сделав ставку на терроризм, ощутили военную мощь России и потеряли контроль над территориями, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"В сухом остатке "на земле" Киев потерял контроль над сотнями километров территории и десятками населенных пунктов, ощутил военную мощь России в виде ударов по крупным центрам ВПК, складам и путям поставки вооружений, комплектующих и материалов двойного назначения", - сказал Мирошник в беседе с агентством.