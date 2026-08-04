Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Киев потерял контроль над сотнями километров территории и десятками населенных пунктов.
- Он добавил, что режим Зеленского ощутил военную мощь России.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский и его режим, сделав ставку на терроризм, ощутили военную мощь России и потеряли контроль над территориями, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в начале июля, комментируя "угрозы" со стороны Киева и Зеленского, отмечала, что что тем самым киевский режим показывает свою террористическую сущность. Тогда же она подчеркивала, что такая сущность Киева не секрет ни для кого, включая его западных кураторов. Киевский режим, добавляла она, не может одержать победу на поле боя, поэтому и обращается ко всем возможным террористическим практикам.
"В сухом остатке "на земле" Киев потерял контроль над сотнями километров территории и десятками населенных пунктов, ощутил военную мощь России в виде ударов по крупным центрам ВПК, складам и путям поставки вооружений, комплектующих и материалов двойного назначения", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
Он добавил, что ВСУ почти лишились морских каналов доставки вооружений Запад.
"Киев практически лишился морских каналов доставки западных вооружений и средств обеспечения вооруженных формирований", - добавил он.