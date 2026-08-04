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Зеленский сделал внезапное заявление о России - РИА Новости, 04.08.2026
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09:43 04.08.2026 (обновлено: 21:07 04.08.2026)
Зеленский сделал внезапное заявление о России

Зеленский поручил дипломатам не допустить еще большего сближения Москвы и Пекина

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский выразил обеспокоенность из-за сближения Москвы и Пекина.
  • Кроме того, он добавил, что Киеву нужно более сильное присутствие в странах Латинской Америки.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский запаниковал из-за сближения Москвы и Пекина.

"Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы тот полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, все это нужно строить", — цитирует его издание "РБК-Украина".
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Кроме того, он добавил, что Киеву нужно более сильное присутствие в странах Латинской Америки.

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