Зеленский сделал внезапное заявление о России

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский запаниковал из-за сближения Москвы и Пекина.



"Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы тот полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, все это нужно строить", — цитирует его издание "РБК-Украина".