Зеленский сделал внезапное заявление о России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский выразил обеспокоенность из-за сближения Москвы и Пекина.
- Кроме того, он добавил, что Киеву нужно более сильное присутствие в странах Латинской Америки.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский запаниковал из-за сближения Москвы и Пекина.
"Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы тот полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, все это нужно строить", — цитирует его издание "РБК-Украина".
"Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы тот полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, все это нужно строить", — цитирует его издание "РБК-Украина".
Кроме того, он добавил, что Киеву нужно более сильное присутствие в странах Латинской Америки.
В конце июля глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай намерен и далее идти по пути развития стратегического партнерства с Россией.
В конце июля глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай намерен и далее идти по пути развития стратегического партнерства с Россией.