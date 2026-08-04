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Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа - РИА Новости, 04.08.2026
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17:57 04.08.2026 (обновлено: 19:03 04.08.2026)

Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГригорий Заславский
Григорий Заславский - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Григорий Заславский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа.
  • Заявление Григория Заславского об увольнении по собственному желанию подписала министр культуры Ольга Любимова.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ректор российского театрального института ГИТИС Григорий Заславский покинул свой пост, сообщается в Telegram-канале вуза.
«

"Ректор ГИТИСа Григорий Анатольевич Заславский сегодня покинул свой пост. Сегодня его заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию подписала министр культуры Ольга Любимова", — говорится в публикации.

Исполняющей обязанности ректора назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова.
Григорий Заславский возглавлял ГИТИС с мая 2016 года.
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Григорий ЗаславскийГИТИС
 
 
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