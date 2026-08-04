Краткий пересказ от РИА ИИ
- Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа.
- Заявление Григория Заславского об увольнении по собственному желанию подписала министр культуры Ольга Любимова.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ректор российского театрального института ГИТИС Григорий Заславский покинул свой пост, сообщается в Telegram-канале вуза.
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"Ректор ГИТИСа Григорий Анатольевич Заславский сегодня покинул свой пост. Сегодня его заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию подписала министр культуры Ольга Любимова", — говорится в публикации.
Исполняющей обязанности ректора назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова.
Григорий Заславский возглавлял ГИТИС с мая 2016 года.
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10 августа 2025, 19:52