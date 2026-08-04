В девяти регионах России средние зарплаты в мае превысили 150 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Средние зарплаты в мае превысили 150 тысяч рублей в девяти российских регионах.

Самые высокие зарплаты в России в мае были на Чукотке — в среднем 260,7 тысячи рублей в месяц.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в мае в среднем по стране составила 110,2 тысячи рублей, увеличившись за год на десять процентов.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В мае средние зарплаты превысили 150 тысяч рублей в девяти российских регионах, следует из статистики, которую изучило РИА Новости.

Больше всего работники получали на Чукотке — в среднем 260,7 тысячи рублей в месяц. В Магаданской области показатель составил 214,5 тысячи, а в Ямало-Ненецком автономном округе — 205,4 тысячи рублей.

Планку в 150 тысяч преодолели еще шесть регионов. Так, на Камчатке трудовые доходы сложились в среднем на уровне 198,8 тысячи рублей, в Москве — 183,7 тысячи, в Ненецком автономном округе — 178 тысяч, в Якутии — 169,2 тысячи, на Сахалине — 160,7 тысячи, а в Мурманской области — 150,5 тысячи рублей.