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В девяти регионах России средние зарплаты в мае превысили 150 тысяч рублей - РИА Новости, 04.08.2026
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12:21 04.08.2026 (обновлено: 16:54 04.08.2026)
В девяти регионах России средние зарплаты в мае превысили 150 тысяч рублей

РИА Новости: средние зарплаты в мае превысили 200 тысяч рублей в трех регионах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры и монеты разного достоинства
Рублевые купюры и монеты разного достоинства - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средние зарплаты в мае превысили 150 тысяч рублей в девяти российских регионах.
  • Самые высокие зарплаты в России в мае были на Чукотке — в среднем 260,7 тысячи рублей в месяц.
  • Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в мае в среднем по стране составила 110,2 тысячи рублей, увеличившись за год на десять процентов.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В мае средние зарплаты превысили 150 тысяч рублей в девяти российских регионах, следует из статистики, которую изучило РИА Новости.
Больше всего работники получали на Чукотке — в среднем 260,7 тысячи рублей в месяц. В Магаданской области показатель составил 214,5 тысячи, а в Ямало-Ненецком автономном округе — 205,4 тысячи рублей.
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Планку в 150 тысяч преодолели еще шесть регионов. Так, на Камчатке трудовые доходы сложились в среднем на уровне 198,8 тысячи рублей, в Москве — 183,7 тысячи, в Ненецком автономном округе — 178 тысяч, в Якутии — 169,2 тысячи, на Сахалине — 160,7 тысячи, а в Мурманской области — 150,5 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и самых высокооплачиваемых. В мае в среднем по стране она составила 110,2 тысячи рублей, увеличившись за год на десять процентов.
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