Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Запад пытается использовать выборы как катализатор социально-политических распрей для ослабления России.
- Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года.
- Голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Запад, пытаясь столкнуть разные группы населения России, хочет использовать выборы как катализатор социально-политических распрей для ослабления страны, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
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"Надо отдать должное - коллективный враг весьма умен, изощрен, циничен и "эффективен" в своей бесчеловечности потому, что у него нет никаких нравственных и моральных сдержек: абсолютное зло... Поэтому параллельно нарастающей поддержке военных действий посредством спущенных с поводка и отданных на заклание украинцев он (Запад - ред.) интенсивно наращивает и диверсионные мощности, чтобы "подорвать" Россию изнутри, в том числе дискредитируя предстоящие выборы. Когда я говорю "раздербанить страну изнутри", я имею в виду в том числе и попытки столкнуть разные группы населения. А выборы использовать как катализатор для социально-политических распрей", - сказала Памфилова в интервью газете "Ведомости".
По ее словам, цель Запада - использовать выборы для максимального ослабления России. Однако, отметила глава ЦИК, несмотря на все попытки давления на страну, включая и санкционное извне, РФ крепчает как единый народ, осознавая, что "ей угрожает и против нее фактически воюет огромная мощная зловещая сила".
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.