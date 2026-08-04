В России легализовали обращение криптовалют

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал закон, регулирующий легальное обращение криптовалют.

Банк России будет осуществлять надзор в этой сфере и вести реестр депозитариев.

Документ предусматривает возможность инвестиций в цифровые валюты, а также вводит требования по защите информации и инвесторов.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал Президент Владимир Путин подписал закон о легализации криптовалют в России.

Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав вне зависимости от предварительного декларирования.

Россияне смогут легально инвестировать в криптовалюты на отечественных биржах и пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих и УК , а также обменниками при совершении сделок и операций.

Регулирование и надзор в этой сфере будет осуществлять Банк России. Правительство по согласованию с ЦБ и ФСБ сможет устанавливать особый режим обращения цифровых валют.

За учет и хранение криптовалют предстоит отвечать депозитариям, реестр которых начнет вести Центробанк, а к участникам рынка будут предъявлять жесткие требования по защите информации, чтобы не допустить утечек.

Как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы после прохождения теста смогут приобретать валюту на биржах. Допускается купля-продажа ценных бумаг и российских цифровых прав за криптовалюты. При этом обменники смогут зачислять их только на счет покупателя.

Также предусмотрена возможность перевести криптовалюты на некастодиальные кошельки, но с периодом охлаждения в 48 часов при транзакциях на сумму более ста тысяч рублей. Это позволит защитить инвесторов от мошенников и непродуманных решений.

Для участников внешнеэкономической деятельности будут доступны все виды криптовалют и стейблкоинов , любые типы кошельков.