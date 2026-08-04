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В России легализовали обращение криптовалют - РИА Новости, 04.08.2026
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16:23 04.08.2026 (обновлено: 19:41 04.08.2026)
В России легализовали обращение криптовалют

Путин подписал закон, легализующий обращение криптовалют в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип биткоина
Логотип биткоина - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал закон, регулирующий легальное обращение криптовалют.
  • Банк России будет осуществлять надзор в этой сфере и вести реестр депозитариев.
  • Документ предусматривает возможность инвестиций в цифровые валюты, а также вводит требования по защите информации и инвесторов.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о легализации криптовалют в России.
Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав вне зависимости от предварительного декларирования.
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Россияне смогут легально инвестировать в криптовалюты на отечественных биржах и пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих и УК, а также обменниками при совершении сделок и операций.
Регулирование и надзор в этой сфере будет осуществлять Банк России. Правительство по согласованию с ЦБ и ФСБ сможет устанавливать особый режим обращения цифровых валют.
За учет и хранение криптовалют предстоит отвечать депозитариям, реестр которых начнет вести Центробанк, а к участникам рынка будут предъявлять жесткие требования по защите информации, чтобы не допустить утечек.
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Как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы после прохождения теста смогут приобретать валюту на биржах. Допускается купля-продажа ценных бумаг и российских цифровых прав за криптовалюты. При этом обменники смогут зачислять их только на счет покупателя.
Также предусмотрена возможность перевести криптовалюты на некастодиальные кошельки, но с периодом охлаждения в 48 часов при транзакциях на сумму более ста тысяч рублей. Это позволит защитить инвесторов от мошенников и непродуманных решений.
Для участников внешнеэкономической деятельности будут доступны все виды криптовалют и стейблкоинов, любые типы кошельков.
Закон вступит в силу с 1 сентября, за исключением положений, которые начнут действовать позже. Криптообменники смогут работать без включения в реестр ЦБ до 1 июля следующего года. С 1 сентября 2027-го они, а также цифровые депозитарии будут обязаны принимать меры для предотвращения сделок и операций с цифровыми валютами без добровольного согласия клиента.
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