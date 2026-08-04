На ЗАЭС назвали посмертную награду главному инженеру признанием мужества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Александра Яковлева, главного инженера Запорожской АЭС.
- На ЗАЭС награду назвали признанием его мужества, профессионализма и самоотверженности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Посмертная награда - орден Мужества - главному инженеру Запорожской АЭС Александру Яковлеву служит признанием его мужества, профессионализма и самоотверженности, сообщили в пресс-службе станции.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Яковлева, погибшего при ударе дрона ВСУ, следует из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
"Для коллектива станции эта награда - признание мужества, профессионализма и самоотверженности человека, который до последнего дня выполнял свой долг, обеспечивая безопасность ЗАЭС", - говорится в сообщении.
С 2022 года Яковлев возглавлял инженерную службу станции и прошел вместе с коллективом через самые сложные испытания. Он сохранял спокойствие в критических ситуациях, принимал взвешенные решения и всегда находил выход даже там, где не было готовых решений. Как отметили на станции, одним из первых серьезных вызовов стало полное обесточивание станции в августе 2022 года. В тот день ЗАЭС пережила два блэкаута. Именно благодаря профессионализму и четким действиям руководителей, специалистов и главного инженера станция была надежно переведена в безопасное состояние. Под руководством Яковлева формировался уникальный опыт эксплуатации атомной станции в условиях беспрецедентных вызовов, отметили на ЗАЭС.
Как добавили в пресс -службы, Яковлев был настоящим лидером - человеком, который всегда был рядом с коллективом, одним из первых начинал рабочий день и лично участвовал в решении самых сложных задач.
Его уход стал тяжелой утратой для всех сотрудников Запорожской АЭС. В памяти коллег он останется выдающимся профессионалом, надежным товарищем и человеком, посвятившим свою жизнь атомной энергетике, говорится в сообщении. Коллектив ЗАЭС продолжает его дело - обеспечивает ядерную и радиационную безопасность станции.