На ЗАЭС назвали посмертную награду главному инженеру признанием мужества

С 2022 года Яковлев возглавлял инженерную службу станции и прошел вместе с коллективом через самые сложные испытания. Он сохранял спокойствие в критических ситуациях, принимал взвешенные решения и всегда находил выход даже там, где не было готовых решений. Как отметили на станции, одним из первых серьезных вызовов стало полное обесточивание станции в августе 2022 года. В тот день ЗАЭС пережила два блэкаута. Именно благодаря профессионализму и четким действиям руководителей, специалистов и главного инженера станция была надежно переведена в безопасное состояние. Под руководством Яковлева формировался уникальный опыт эксплуатации атомной станции в условиях беспрецедентных вызовов, отметили на ЗАЭС.