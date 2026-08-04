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На ЗАЭС назвали посмертную награду главному инженеру признанием мужества - РИА Новости, 04.08.2026
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20:45 04.08.2026
На ЗАЭС назвали посмертную награду главному инженеру признанием мужества

На ЗАЭС назвали посмертную награду Яковлеву признанием его мужества

© Фото : Запорожская АЭСАлександр Яковлев
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Запорожская АЭС
Александр Яковлев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Александра Яковлева, главного инженера Запорожской АЭС.
  • На ЗАЭС награду назвали признанием его мужества, профессионализма и самоотверженности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Посмертная награда - орден Мужества - главному инженеру Запорожской АЭС Александру Яковлеву служит признанием его мужества, профессионализма и самоотверженности, сообщили в пресс-службе станции.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Яковлева, погибшего при ударе дрона ВСУ, следует из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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"Для коллектива станции эта награда - признание мужества, профессионализма и самоотверженности человека, который до последнего дня выполнял свой долг, обеспечивая безопасность ЗАЭС", - говорится в сообщении.
С 2022 года Яковлев возглавлял инженерную службу станции и прошел вместе с коллективом через самые сложные испытания. Он сохранял спокойствие в критических ситуациях, принимал взвешенные решения и всегда находил выход даже там, где не было готовых решений. Как отметили на станции, одним из первых серьезных вызовов стало полное обесточивание станции в августе 2022 года. В тот день ЗАЭС пережила два блэкаута. Именно благодаря профессионализму и четким действиям руководителей, специалистов и главного инженера станция была надежно переведена в безопасное состояние. Под руководством Яковлева формировался уникальный опыт эксплуатации атомной станции в условиях беспрецедентных вызовов, отметили на ЗАЭС.
Как добавили в пресс -службы, Яковлев был настоящим лидером - человеком, который всегда был рядом с коллективом, одним из первых начинал рабочий день и лично участвовал в решении самых сложных задач.
Его уход стал тяжелой утратой для всех сотрудников Запорожской АЭС. В памяти коллег он останется выдающимся профессионалом, надежным товарищем и человеком, посвятившим свою жизнь атомной энергетике, говорится в сообщении. Коллектив ЗАЭС продолжает его дело - обеспечивает ядерную и радиационную безопасность станции.
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