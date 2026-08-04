Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества главного инженера ЗАЭС Яковлева.

Александр Александрович Яковлев погиб при ударе дрона ВСУ.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева, погибшего при ударе дрона ВСУ, следует из указа, размещенного на Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева, погибшего при ударе дрона ВСУ, следует из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно тексту указа, опубликованному во вторник на официальном портале правовой информации, Александр Яковлев посмертно награжден "за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга".

Также орденом Мужества посмертно награждены водитель автомобиля Центра вспомогательной деятельности в сфере муниципального управления Васильевского муниципального округа Запорожской области Виталий Черный и начальник отдела Васильевского муниципального округа Запорожской области Иван Маймулов.

По данным следствия, 15 июля в Энергодаре украинскими боевиками при помощи БПЛА был атакован легковой автомобиль. В результате удара погибли находившиеся в нем водитель и главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Также пострадал работник станции.