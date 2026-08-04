Рейтинг@Mail.ru
Путин посмертно наградил орденом Мужества главного инженера ЗАЭС Яковлева - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 04.08.2026 (обновлено: 21:06 04.08.2026)

Путин посмертно наградил орденом Мужества главного инженера ЗАЭС Яковлева

© Фото : Запорожская АЭСАлександр Яковлев
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Запорожская АЭС
Александр Яковлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества главного инженера ЗАЭС Яковлева.
  • Александр Александрович Яковлев погиб при ударе дрона ВСУ.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева, погибшего при ударе дрона ВСУ, следует из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно тексту указа, опубликованному во вторник на официальном портале правовой информации, Александр Яковлев посмертно награжден "за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга".
Также орденом Мужества посмертно награждены водитель автомобиля Центра вспомогательной деятельности в сфере муниципального управления Васильевского муниципального округа Запорожской области Виталий Черный и начальник отдела Васильевского муниципального округа Запорожской области Иван Маймулов.
По данным следствия, 15 июля в Энергодаре украинскими боевиками при помощи БПЛА был атакован легковой автомобиль. В результате удара погибли находившиеся в нем водитель и главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Также пострадал работник станции.
СК России назвал удар целенаправленным терактом, создавшим угрозу безопасности тысяч мирных граждан. Правительство Запорожской области приняло решение представить Александра Яковлева к государственной награде посмертно и оказать поддержку его семье.
Магомеднаби Гаджиев - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Путин посмертно наградил медалью "За отвагу" Гаджиева
Вчера, 17:55
 
Вооруженные силы УкраиныРоссияВладимир ПутинАлександр АлександровичЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала