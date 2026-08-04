МАГАТЭ подтвердило очередную потерю ЗАЭС внешнего электроснабжения

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"Сегодня Запорожская АЭС ненадолго потеряла внешнее электроснабжение — это произошло уже в 24-й раз с начала конфликта. Резервное электропитание станции обеспечили аварийные дизельные генераторы после того, как во второй половине дня была потеряна связь ЗАЭС с единственной доступной линией электропередачи - "Ферросплавная-1", - сообщило Агентство в своем аккаунте в соцсети Х.