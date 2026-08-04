МАГАТЭ подтвердило очередную потерю ЗАЭС внешнего электроснабжения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запорожская АЭС временно потеряла внешнее электроснабжение, это произошло уже в 24-й раз с начала конфликта.
- Связь ЗАЭС с единственной доступной линией электропередачи "Ферросплавная-1" была потеряна во второй половине дня, резервное электропитание обеспечили аварийные дизельные генераторы.
ВЕНА, 4 авг - РИА Новости. Запорожская АЭС (ЗАЭС) во вторник временно потеряла внешнее электроснабжение, это произошло уже в 24-й раз с начала конфликта, говорится в заявлении МАГАТЭ.
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"Сегодня Запорожская АЭС ненадолго потеряла внешнее электроснабжение — это произошло уже в 24-й раз с начала конфликта. Резервное электропитание станции обеспечили аварийные дизельные генераторы после того, как во второй половине дня была потеряна связь ЗАЭС с единственной доступной линией электропередачи - "Ферросплавная-1", - сообщило Агентство в своем аккаунте в соцсети Х.
Уточняется, что половина всех случаев потери внешнего питания произошла с середины апреля.
"Причина сегодняшнего отключения пока неизвестна", - добавили представители Агентства.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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