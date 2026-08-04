На ЗАЭС произошло кратковременное отключение электроснабжения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Запорожской АЭС произошло кратковременное отключение внешнего электроснабжения, которое было восстановлено менее чем через час.
- Во время отключения внешнего питания резервные дизель-генераторы работали штатно и обеспечивали электроснабжение систем, важных для безопасности станции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Отключение внешнего питания произошло на Запорожской АЭС, оно было восстановлено через час, на время потери электроснабжения штатно работали дизель-генераторы, сообщила пресс-служба ЗАЭС.
«
"Сегодня на Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций "Росатома", в результате срабатывания автоматики по технической причине произошло кратковременное отключение внешнего электроснабжения. Менее чем через час напряжение было восстановлено. В настоящее время собственные нужды Запорожской АЭС обеспечиваются по линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении станции в канале в Макс.
В момент потери внешнего питания резервные дизель-генераторы штатно включились и обеспечили надежное электроснабжение систем, важных для безопасности станции, говорится в сообщении.