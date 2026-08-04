На ЗАЭС произошло кратковременное отключение электроснабжения

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"Сегодня на Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций "Росатома", в результате срабатывания автоматики по технической причине произошло кратковременное отключение внешнего электроснабжения. Менее чем через час напряжение было восстановлено. В настоящее время собственные нужды Запорожской АЭС обеспечиваются по линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении станции в канале в Макс.