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На ЗАЭС произошло кратковременное отключение электроснабжения - РИА Новости, 04.08.2026
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17:27 04.08.2026 (обновлено: 17:43 04.08.2026)

На ЗАЭС произошло кратковременное отключение электроснабжения

© РИА НовостиВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Запорожской АЭС произошло кратковременное отключение внешнего электроснабжения, которое было восстановлено менее чем через час.
  • Во время отключения внешнего питания резервные дизель-генераторы работали штатно и обеспечивали электроснабжение систем, важных для безопасности станции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Отключение внешнего питания произошло на Запорожской АЭС, оно было восстановлено через час, на время потери электроснабжения штатно работали дизель-генераторы, сообщила пресс-служба ЗАЭС.
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"Сегодня на Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций "Росатома", в результате срабатывания автоматики по технической причине произошло кратковременное отключение внешнего электроснабжения. Менее чем через час напряжение было восстановлено. В настоящее время собственные нужды Запорожской АЭС обеспечиваются по линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении станции в канале в Макс.
В момент потери внешнего питания резервные дизель-генераторы штатно включились и обеспечили надежное электроснабжение систем, важных для безопасности станции, говорится в сообщении.
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Запорожская АЭСРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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