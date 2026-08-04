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В ЮНИСЕФ призвали к защите детей в конфликтах после атаки БПЛА на Геленджик - РИА Новости, 04.08.2026
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18:05 04.08.2026
В ЮНИСЕФ призвали к защите детей в конфликтах после атаки БПЛА на Геленджик

ЮНИСЕФ призвал к защите детей в конфликтах после атаки ВСУ на Геленджик

© AP Photo / Hermann J. KnippertzЛоготип ЮНИСЕФ
Логотип ЮНИСЕФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Логотип ЮНИСЕФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЮНИСЕФ призвали к соблюдению обязательств по защите детей в рамках международного гуманитарного права после атаки ВСУ в Геленджике.
  • В Белгородской области в результате удара беспилотника рядом с детской площадкой погибла 13-летняя девочка, еще две девочки получили ранения.
  • В Краснодарском крае в результате атаки погибли семь человек, среди них трое детей, около 40 человек пострадали.
ЖЕНЕВА, 4 авг - РИА Новости. В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) после атаки ВСУ в Геленджике призвали к соблюдению обязательств по защите детей в рамках международного гуманитарного права.
В организации указали на сообщения о том, что 2 августа в Белгородской области в результате удара беспилотника рядом с детской площадкой погибла 13-летняя девочка, а еще две девочки в возрасте семи и девяти лет получили ранения. В ЮНИСЕФ напомнили, что трое детей оказались в числе семи погибших в результате атаки в Краснодарском крае, где пострадали около 40 человек.
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"ЮНИСЕФ вновь призывает все стороны выполнять свои обязательства в рамках международного гуманитарного права, включая обязательства по защите детей и гражданской инфраструктуры. Нападения, в результате которых гибнут и получают ранения дети, должны прекратиться", - говорится в заявлении организации.
В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. По данным оперштаба региона, погибли семь человек, среди них трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил о госпитализации 21 пострадавшего, еще 37 пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь.
Администрация Белогородской области ранее сообщила, что за прошедшие выходные дни в результате атак со стороны Украины в регионе получили ранения 32 мирных жителя. Еще четверо, в числе которых один ребенок, погибли.
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