В ЮНИСЕФ призвали к защите детей в конфликтах после атаки БПЛА на Геленджик

Краткий пересказ от РИА ИИ В ЮНИСЕФ призвали к соблюдению обязательств по защите детей в рамках международного гуманитарного права после атаки ВСУ в Геленджике.

В Белгородской области в результате удара беспилотника рядом с детской площадкой погибла 13-летняя девочка, еще две девочки получили ранения.

В Краснодарском крае в результате атаки погибли семь человек, среди них трое детей, около 40 человек пострадали.

ЖЕНЕВА, 4 авг - РИА Новости. В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) после атаки ВСУ в Геленджике призвали к соблюдению обязательств по защите детей в рамках международного гуманитарного права.

В организации указали на сообщения о том, что 2 августа в Белгородской области в результате удара беспилотника рядом с детской площадкой погибла 13-летняя девочка, а еще две девочки в возрасте семи и девяти лет получили ранения. В ЮНИСЕФ напомнили, что трое детей оказались в числе семи погибших в результате атаки в Краснодарском крае, где пострадали около 40 человек.

"ЮНИСЕФ вновь призывает все стороны выполнять свои обязательства в рамках международного гуманитарного права, включая обязательства по защите детей и гражданской инфраструктуры. Нападения, в результате которых гибнут и получают ранения дети, должны прекратиться", - говорится в заявлении организации.

В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. По данным оперштаба региона, погибли семь человек, среди них трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил о госпитализации 21 пострадавшего, еще 37 пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь.