В Сургутском районе Югры почти 90 тысяч квадратных метров жилья введут

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сургутском районе Югры в 2026 году планируется ввести почти 90 тысяч квадратных метров жилья.

Сейчас на стадии строительства находится 99 663,7 квадратных метров жилья, из них порядка 30 тысяч — в Лянторе.

Часть квартир в новостройках будет использоваться для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

СУРГУТ, 4 авг – РИА Новости. Почти 90 тысяч квадратных метров жилья планируется ввести в 2026 году в Сургутском районе Югры, сейчас на стадии строительства 99 тысяч квадратных метров, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"В этом году в Сургутском районе ожидается ввод около 88 тысяч квадратных метров жилья. На стадии строительства в муниципалитете находится 99 663,7 жилых квадратных метров, из них порядка 30 тысяч – в Лянторе . Также работы идут в Барсово и Солнечном", - написал Трубецкой в своем канале на платформе "Макс".

Глава муниципалитета добавил, что в рамках рабочей поездки проверил ход работ на строительных площадках Лянтора, где сейчас возводят три многоквартирных дома.

"На финальном этапе находятся две 25-этажки… Завершаются отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Площадь каждого дома составляет 11 890 квадратных метров. Оба корпуса – по 200 квартир, из них 50 однокомнатных, 125 двухкомнатных и 25 трехкомнатных. Сдать объекты подрядчик намерен в четвертом квартале", - рассказал Трубецкой.

Также, по его словам, в седьмом микрорайоне строится трехэтажный дом площадью 4314,1 квадратных метра, рассчитанный на 76 квартир. Степень готовности этого объекта составляет 65%, и завершение работ также планируется в этом году. Часть квартир в новостройках будет использоваться для реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы.