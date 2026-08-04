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В Сургутском районе Югры почти 90 тысяч квадратных метров жилья введут - РИА Новости, 04.08.2026
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
06:40 04.08.2026
В Сургутском районе Югры почти 90 тысяч квадратных метров жилья введут

В Сургутском районе Югры в 2026 году введут почти 90 тысяч кв м жилья

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сургутском районе Югры в 2026 году планируется ввести почти 90 тысяч квадратных метров жилья.
  • Сейчас на стадии строительства находится 99 663,7 квадратных метров жилья, из них порядка 30 тысяч — в Лянторе.
  • Часть квартир в новостройках будет использоваться для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
СУРГУТ, 4 авг – РИА Новости. Почти 90 тысяч квадратных метров жилья планируется ввести в 2026 году в Сургутском районе Югры, сейчас на стадии строительства 99 тысяч квадратных метров, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"В этом году в Сургутском районе ожидается ввод около 88 тысяч квадратных метров жилья. На стадии строительства в муниципалитете находится 99 663,7 жилых квадратных метров, из них порядка 30 тысяч – в Лянторе. Также работы идут в Барсово и Солнечном", - написал Трубецкой в своем канале на платформе "Макс".
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Глава муниципалитета добавил, что в рамках рабочей поездки проверил ход работ на строительных площадках Лянтора, где сейчас возводят три многоквартирных дома.
"На финальном этапе находятся две 25-этажки… Завершаются отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Площадь каждого дома составляет 11 890 квадратных метров. Оба корпуса – по 200 квартир, из них 50 однокомнатных, 125 двухкомнатных и 25 трехкомнатных. Сдать объекты подрядчик намерен в четвертом квартале", - рассказал Трубецкой.
Также, по его словам, в седьмом микрорайоне строится трехэтажный дом площадью 4314,1 квадратных метра, рассчитанный на 76 квартир. Степень готовности этого объекта составляет 65%, и завершение работ также планируется в этом году. Часть квартир в новостройках будет использоваться для реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы.
Трубецкой также напомнил, что в 2025 году в Сургутском районе было введено более 88 тысяч квадратных метров жилья в таких населенных пунктах, как Барсово, Белый Яр, Лянтор и Федоровский.
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