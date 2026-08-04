ВСУ за сутки потеряли до 215 военных в зоне действий "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
- ВСУ потеряли до 215 военных, четыре боевые бронированные машины за сутки.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли до 215 военных, четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Николаевка, Никаноровка, Славянск, Краматорск, Веролюбовка, Куртовка и Николайполье Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке.
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