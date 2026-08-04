Яковчук: преимущество у тех портов, которые быстрее адаптируются

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Порты, которые смогут быстрее адаптироваться к изменяющимся потокам, получат преимущество, а те, кто будет пытаться сохранить старую модель — столкнутся с растущими рисками, сообщил РИА Новости коммерческий директор Мурманского морского торгового порта (ММТП) Владислав Яковчук.



По итогам июля 2026 года общий грузооборот ММТП составил 1,18 миллиона тонн, что в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года (565,5 тысячи тонн). Динамика обусловлена выходом на первое место заполярного металлургического сырья: объем его перевалки достиг 669,3 тысячи тонн, составив 56% от всего объема обработанных портом грузов. Объем угольной номенклатуры в июле составил 507,1 тысячи тонн (доля — 43%).



"Июльские показатели ММТП зафиксировали важное структурное изменение: впервые в истории порта объем перевалки металлургического сырья превысили показатели угольного сегмента. Это, безусловно, значимый сигнал, но не "победа" или "конец кризиса". Скорее, это подтверждение того, что порт движется в правильном направлении, но путь еще очень длинный", — указал Яковчук.



Он уточнил, что при принятии решения целенаправленно менять структуру грузовой базы ММТП в компании понимали, что необходимо будет пересобрать логистику, инфраструктуру и экономические модели.



"То, что заполярная железная руда впервые опередила уголь — это важный этап. Но мы все еще в процессе диверсификации: один месяц не делает тренда, и говорить о том, что порт полностью перестроился, пока рано", — полагает Яковчук.



Спикер подчеркнул, что Мурманский портовый кластер долгое время жил в модели одного ключевого груза и одного ключевого направления. Это работало, так как рынок был стабильным. В текущее время такой подход становится рискованным. ММТП показывает, что можно диверсифицироваться, в том числе за счет региональной сырьевой базы.



"Но это не значит, что все проблемы решены. Это значит, что мы нашли одно из возможных направлений, которое нужно развивать", — сообщил Яковчук.



Спикер уточнил, что металлургическое сырье — это другая логистика: короткое плечо до порта, работа с крупнотоннажными судами, другой профиль издержек. Для региона это означает, что местное сырье получает более эффективный доступ к экспортным маршрутам. Наращивание объемов перевалки этого вида груза напрямую поддерживает экономику Мурманской области, обеспечивая стабильную работу заполярных горно-обогатительных комбинатов и благополучие моногородов, где добывается и производится сырье. Порт выступает надежным звеном единой производственной цепочки региона.



"Этот локальный синергетический эффект имеет принципиальное значение и в масштабах всей России. Повышая эффективность обработки заполярной руды, арктический портовый узел укрепляет собственную операционную устойчивость, снижая зависимость отечественной экспортной логистики от конъюнктурных колебаний на узкоспециализированных сырьевых рынках. Сегодня Арктика выступает стратегическим коридором для экспорта сырья в Азию и на глобальные рынки. И если мы хотим, чтобы этот коридор работал надежно, нам нужно думать не только о том, как перевалить груз сегодня, но и о том, как обеспечить устойчивую загрузку мощностей в долгосрочной перспективе", — подчеркнул Яковчук.



Спикер обратил внимание на то, что не стоит делать из этого упрощенных выводов. Если металлургическое сырье опередило уголь, это не означает, что кризис пройден. Рынок остается сложным, конъюнктура — нестабильной, а долгосрочная загрузка мощностей будет зависеть от целого ряда факторов. Но в то же время заметно, что стратегия диверсификации работает: порт становится более гибким, менее зависимым от одного груза. Поэтому задача на ближайшую перспективу обеспечить не разовый успешный месяц, а выйти на устойчивую загрузку мощностей в условиях меняющейся конъюнктуры.



"Наш ключевой вывод для себя и для отрасли: перестройка грузовой базы — это новая норма. Порты, которые смогут быстрее адаптироваться к изменяющимся потокам, получат преимущество. Те, кто будет пытаться сохранить старую модель, столкнутся с растущими рисками", — указал Яковчук.



При этом спикер отметил, что на текущий момент ММТП является единственным глубоководным и незамерзающим хабом европейской России с прямым выходом в Мировой океан и имеет все возможности, чтобы стать фундаментом для развития Трансарктического транспортного коридора. Способность порта обрабатывать широкий спектр навалочных и генеральных грузов, компетенции сотрудников и развитый внутренний инжиниринг формируют его особый статус в транспортной системе страны. Такая гибкость позволяет Мурманскому морскому торговому порту не просто реагировать на изменения конъюнктуры, но и предлагать рынку альтернативные логистические решения.



"Однако адаптация к масштабным макроэкономическим вызовам требует комплексного взаимодействия. Для поддержания стабильности Мурманского направления важна синхронизация усилий регуляторов, перевозчика и стивидоров. Совместные скоординированные решения позволят сохранить и развить уникальные портовые мощности на всем этапе до полноценного выхода Северного морского пути на плановые показатели", — подытожил Яковчук.