На Нацгвардию в Вашингтоне потратят еще 1,4 миллиарда долларов, пишет WP

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Содержание подразделений Национальной гвардии в Вашингтоне до окончания президентского срока Дональда Трампа потребует еще 1,4 миллиарда долларов.
- Расчет охватывает период с октября 2026 года по январь 2029 года и предполагает присутствие в городе около 2,5 тысяч военнослужащих.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Содержание подразделений Национальной гвардии в Вашингтоне до окончания президентского срока Дональда Трампа потребует еще 1,4 миллиарда долларов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на представленные конгрессу данные.
Согласно данным издания, расчет охватывает период с октября 2026 года по январь 2029 года и предполагает присутствие в городе около 2,5 тысяч военнослужащих. Нацгвардия ранее заявила, что они останутся в столице до конца президентского срока Трампа либо до распоряжения завершить миссию.
По состоянию на конец 2025 года содержание бойцов Нацгвардии в американской столице уже обошлось налогоплательщикам в 223 миллиона долларов. Каждый дополнительный месяц присутствия нацгвардии в Вашингтоне стоит около 55 миллионов долларов, отмечается в публикации.
Военнослужащих направили в Вашингтон в августе 2025 года после нападения на бывшего сотрудника департамента государственной эффективности (DOGE).