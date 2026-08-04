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На Нацгвардию в Вашингтоне потратят еще 1,4 миллиарда долларов, пишет WP - РИА Новости, 04.08.2026
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14:48 04.08.2026
На Нацгвардию в Вашингтоне потратят еще 1,4 миллиарда долларов, пишет WP

WP: на содержание Нацгвардии в Вашингтоне потратят еще $1,4 млрд

© Фото : U.S. Army / Kevin ValentineАмериканские военные и сотрудники Национальной гвардии в Вашингтоне, США
Американские военные и сотрудники Национальной гвардии в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : U.S. Army / Kevin Valentine
Американские военные и сотрудники Национальной гвардии в Вашингтоне, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Содержание подразделений Национальной гвардии в Вашингтоне до окончания президентского срока Дональда Трампа потребует еще 1,4 миллиарда долларов.
  • Расчет охватывает период с октября 2026 года по январь 2029 года и предполагает присутствие в городе около 2,5 тысяч военнослужащих.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Содержание подразделений Национальной гвардии в Вашингтоне до окончания президентского срока Дональда Трампа потребует еще 1,4 миллиарда долларов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на представленные конгрессу данные.
Согласно данным издания, расчет охватывает период с октября 2026 года по январь 2029 года и предполагает присутствие в городе около 2,5 тысяч военнослужащих. Нацгвардия ранее заявила, что они останутся в столице до конца президентского срока Трампа либо до распоряжения завершить миссию.
По состоянию на конец 2025 года содержание бойцов Нацгвардии в американской столице уже обошлось налогоплательщикам в 223 миллиона долларов. Каждый дополнительный месяц присутствия нацгвардии в Вашингтоне стоит около 55 миллионов долларов, отмечается в публикации.
Военнослужащих направили в Вашингтон в августе 2025 года после нападения на бывшего сотрудника департамента государственной эффективности (DOGE).
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