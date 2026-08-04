В иранском городе Шамсабад прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Шамсабад в провинции Тегеран произошел взрыв на одном из производственных предприятий.
- По меньшей мере 18 человек пострадали в результате пожара и взрыва в Шамсабаде.
ТЕГЕРАН, 4 авг - РИА Новости. Взрыв в иранском городе Шамсабад, расположенном в провинции Тегеран на севере исламской республики, произошел в результате чрезвычайного происшествия на одном из производственных предприятий, заявил глава округа Рей Бижан Солейманпур.
Экстренная служба провинции Тегеран ранее сообщила о том, что не менее 18 человек пострадали в результате пожара в городе Шамсабад близ иранской столицы. На месте пожара также произошел взрыв, обстоятельства происшествия уточняются.
"Взрыв в промышленном городке Шамсабад произошел в результате чрезвычайного происшествия на одном из производственных предприятий", - приводит слова Солейманпура гостелерадиокомпания Ирана.