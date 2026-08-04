В иранском городе Шамсабад прогремел взрыв

ТЕГЕРАН, 4 авг - РИА Новости. Взрыв в иранском городе Шамсабад, расположенном в провинции Тегеран на севере исламской республики, произошел в результате чрезвычайного происшествия на одном из производственных предприятий, заявил глава округа Рей Бижан Солейманпур.