В Дергачах прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в городе Дергачи Харьковской области прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучал сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Дергачи в Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко.
"Взрыв был слышен в Дергачах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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