В Дергачах прогремел взрыв

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Дергачи в Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко.