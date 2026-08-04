Выставка "Алмазная колесница. Буддийское искусство России" в ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве

Выставка "Алмазная колесница. Буддийское искусство России" в ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве

В Пушкинском музее открылась выставка о буддийском искусстве в России

Краткий пересказ от РИА ИИ В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылась выставка «Алмазная колесница. Буддийское искусство России», на которой представлено около 700 экспонатов.

Выставка знакомит с основами буддийского учения и рассказывает о главных персонажах буддийского пантеона, истории Алмазной колесницы (ваджраяны), ее символики, культовой утвари, а также основных художественных школах.

Среди ключевых экспонатов выставки — «Атлас тибетской медицины», святыня Бурятии и российского буддизма, единственная в мире столь полная копия тибетского оригинала.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Выставка "Алмазная колесница. Буддийское искусство России" открылась в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, в экспозиции собрано около 700 экспонатов, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

Проект, подготовленный ГМИИ имени А.С. Пушкина совместно с Государственным музеем Востока, музеями Бурятии Тывы и Калмыкии, приурочен к Году единства народов России.

"Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открыл выставку "Алмазная колесница. Буддийское искусство России" - первый масштабный проект о буддийском искусстве в России. В экспозиции предстали около семисот экспонатов", - говорится в сообщении.

Так, в экспозицию вошли не выставлявшиеся ранее статуи и произведения из коллекции Пушкинского музея, а также шедевры региональных музеев, редкие для всего буддийского мира.

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Екатерина Проничева отметила, что экспозиция знакомит с основами буддийского учения, лежащего в основе миропонимания многих народов не только России, но и всего мира.

"Мы очень гордимся, что наши произведения экспонируются вместе с выдающимися памятниками из музеев буддийских регионов России - единое выставочное пространство позволило по-новому оценить своеобразие каждого из регионов и вместе с тем их глубокие связи с искусством Непала, Тибета, Монголии и Китая", - добавила Проничева, чьи слова приводит пресс-служба.

Выставка рассказывает о главных персонажах буддийского пантеона, истории Алмазной колесницы (ваджраяны), ее символики, культовой утвари, а также основных художественных школах. Среди ключевых экспонатов "Атлас тибетской медицины", святыня Бурятии и российского буддизма, единственная в мире столь полная копия тибетского оригинала.

"На свитках Атласа представлена целая вселенная тибетского искусства исцеления: красочные схемы повествуют о причинах болезней и устройстве человеческого организма, на детально выписанных полотнах перечисляются лекарственные травы, вещества и инструменты, рассказывается о приметах и приемах лечения", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе также рассказали, что именно алмазная колесница (ваджраяна) - направление буддизма, символизирующее молниеносное движение к просветлению, наиболее распространена в России. Учение возникло в Индии как ответвление Великой колесницы (махаяны) около V-VII века и получило окончательное оформление на территории Тибета. Наряду с монгольской, тибетской, китайской и древнейшей непальской школами, представлены тувинская, калмыцкая и бурятская.

"Перед нами событие поистине историческое. Москва, а вместе с ней и вся Россия, открывает целый пласт культуры, веры, духовных практик и мудрости, который является частью нашего общего наследия", - подчеркнул замдиректора ГМИИ имени А.С. Пушкина по научной работе Илья Доронченков.

Кроме того, в пространстве выставки представлены скульптуры, маски, костюмы, музыкальные инструменты, статуэтки, амулеты и тханки - живописные произведения на свитках. В их числе тханка "Колесо сансары", которая наглядно показывает, как устроен круговорот перерождений и как из него можно выйти.