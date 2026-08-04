Рейтинг@Mail.ru
В Пушкинском музее открылась выставка о буддийском искусстве в России - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:49 04.08.2026 (обновлено: 09:17 04.08.2026)
В Пушкинском музее открылась выставка о буддийском искусстве в России

В ГМИИ имени А.С. Пушкина открылась выставка о буддийском искусстве в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВыставка "Алмазная колесница. Буддийское искусство России" в ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве
Выставка Алмазная колесница. Буддийское искусство России в ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Выставка "Алмазная колесница. Буддийское искусство России" в ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылась выставка «Алмазная колесница. Буддийское искусство России», на которой представлено около 700 экспонатов.
  • Выставка знакомит с основами буддийского учения и рассказывает о главных персонажах буддийского пантеона, истории Алмазной колесницы (ваджраяны), ее символики, культовой утвари, а также основных художественных школах.
  • Среди ключевых экспонатов выставки — «Атлас тибетской медицины», святыня Бурятии и российского буддизма, единственная в мире столь полная копия тибетского оригинала.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Выставка "Алмазная колесница. Буддийское искусство России" открылась в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, в экспозиции собрано около 700 экспонатов, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Проект, подготовленный ГМИИ имени А.С. Пушкина совместно с Государственным музеем Востока, музеями Бурятии, Тывы и Калмыкии, приурочен к Году единства народов России.
Выставка в Варшаве, посвященная советскому флотоводцу адмиралу Сергею Горшкову - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
В Варшаве открылась выставка, посвященная советскому адмиралу Горшкову
27 июля, 12:49
"Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открыл выставку "Алмазная колесница. Буддийское искусство России" - первый масштабный проект о буддийском искусстве в России. В экспозиции предстали около семисот экспонатов", - говорится в сообщении.
Так, в экспозицию вошли не выставлявшиеся ранее статуи и произведения из коллекции Пушкинского музея, а также шедевры региональных музеев, редкие для всего буддийского мира.
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Екатерина Проничева отметила, что экспозиция знакомит с основами буддийского учения, лежащего в основе миропонимания многих народов не только России, но и всего мира.
Коронация императора Николая II и его супруги императрицы Александры Федоровны в Успенском соборе Московского Кремля, 14 мая 1896 года - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Выставка о коронации российских императоров открылась в Екатеринбурге
15 июля, 22:14
"Мы очень гордимся, что наши произведения экспонируются вместе с выдающимися памятниками из музеев буддийских регионов России - единое выставочное пространство позволило по-новому оценить своеобразие каждого из регионов и вместе с тем их глубокие связи с искусством Непала, Тибета, Монголии и Китая", - добавила Проничева, чьи слова приводит пресс-служба.
Выставка рассказывает о главных персонажах буддийского пантеона, истории Алмазной колесницы (ваджраяны), ее символики, культовой утвари, а также основных художественных школах. Среди ключевых экспонатов "Атлас тибетской медицины", святыня Бурятии и российского буддизма, единственная в мире столь полная копия тибетского оригинала.
"На свитках Атласа представлена целая вселенная тибетского искусства исцеления: красочные схемы повествуют о причинах болезней и устройстве человеческого организма, на детально выписанных полотнах перечисляются лекарственные травы, вещества и инструменты, рассказывается о приметах и приемах лечения", - отметили в пресс-службе.
Спектакль Вернувшиеся - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Театр "Особняк Дашков, 5" вновь представит спектакль "Вернувшиеся"
27 июля, 09:22
В пресс-службе также рассказали, что именно алмазная колесница (ваджраяна) - направление буддизма, символизирующее молниеносное движение к просветлению, наиболее распространена в России. Учение возникло в Индии как ответвление Великой колесницы (махаяны) около V-VII века и получило окончательное оформление на территории Тибета. Наряду с монгольской, тибетской, китайской и древнейшей непальской школами, представлены тувинская, калмыцкая и бурятская.
"Перед нами событие поистине историческое. Москва, а вместе с ней и вся Россия, открывает целый пласт культуры, веры, духовных практик и мудрости, который является частью нашего общего наследия", - подчеркнул замдиректора ГМИИ имени А.С. Пушкина по научной работе Илья Доронченков.
Кроме того, в пространстве выставки представлены скульптуры, маски, костюмы, музыкальные инструменты, статуэтки, амулеты и тханки - живописные произведения на свитках. В их числе тханка "Колесо сансары", которая наглядно показывает, как устроен круговорот перерождений и как из него можно выйти.
Выставка будет доступна для посетителей до 1 ноября.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Овчинский: модели столицы будущего предложат создать детям в Музее Москвы
2 августа, 16:35
 
КультураРоссияРеспублика БурятияТибетЕкатерина ПроничеваГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаИскусство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала