Проживающие в Канаде россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Проживающие в Канаде россияне смогут проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму в Оттаве, Монреале и Торонто.

Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8:00 до 20:00 по местному времени.

ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Проживающие в Канаде россияне смогут проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму в Оттаве, Монреале и Торонто, сообщили в посольстве РФ в стране.

"Проживающие в Канаде россияне смогут проголосовать на предстоящих выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нового созыва в Оттаве , Монреале и Торонто", – говорится в сообщении дипмиссии в Telegram -канале.

В Оттаве находится российское посольство, в Монреале и Торонто - консульства.