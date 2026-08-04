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Проживающие в Канаде россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму - РИА Новости, 04.08.2026
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23:58 04.08.2026
Проживающие в Канаде россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму

В Канаде россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в трех городах

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкУрна для голосования
Урна для голосования - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проживающие в Канаде россияне смогут проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму в Оттаве, Монреале и Торонто.
  • Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8:00 до 20:00 по местному времени.
ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Проживающие в Канаде россияне смогут проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму в Оттаве, Монреале и Торонто, сообщили в посольстве РФ в стране.
"Проживающие в Канаде россияне смогут проголосовать на предстоящих выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нового созыва в Оттаве, Монреале и Торонто", – говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
В Оттаве находится российское посольство, в Монреале и Торонто - консульства.
Там отметили, что избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8.00 до 20.00 по местному времени.
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