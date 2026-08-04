Проживающие в Канаде россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Проживающие в Канаде россияне смогут проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму в Оттаве, Монреале и Торонто.
- Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8:00 до 20:00 по местному времени.
ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Проживающие в Канаде россияне смогут проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму в Оттаве, Монреале и Торонто, сообщили в посольстве РФ в стране.
В Оттаве находится российское посольство, в Монреале и Торонто - консульства.
Там отметили, что избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8.00 до 20.00 по местному времени.
В Турции откроют участок для голосования на выборах в Госдуму
3 августа, 17:17