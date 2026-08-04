В Армении откроют два участка для голосования на выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ереване и Гюмри откроют два избирательных участка для голосования на выборах в Госдуму РФ.
- Голосование пройдет 20 сентября 2026 года, но в целом процесс будет длиться с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Два участка для голосования на выборах в Госдуму РФ откроют в Ереване и Гюмри для россиян, сообщило посольство России в Армении.
"Для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 20 сентября 2026 года на территории Армении образованы следующие избирательные участки: Nº8026 в Посольстве России в Армении (г. Ереван, ул. Сурб Григор Лусаворич, д.13/3); Nº8031 в Генеральном консульстве России в Гюмри (г.Гюмри, ул. Гарегина Нжде, д.1)", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Отмечается, что принять участие в голосовании могут граждане старше 18 лет, постоянно проживающие или временно находящиеся в республике.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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3 августа, 17:17