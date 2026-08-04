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В Армении откроют два участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 04.08.2026
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17:57 04.08.2026
В Армении откроют два участка для голосования на выборах в Госдуму

В Ереване и Гюмри откроют два участка для голосования на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке
Голосование на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Голосование на избирательном участке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ереване и Гюмри откроют два избирательных участка для голосования на выборах в Госдуму РФ.
  • Голосование пройдет 20 сентября 2026 года, но в целом процесс будет длиться с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Два участка для голосования на выборах в Госдуму РФ откроют в Ереване и Гюмри для россиян, сообщило посольство России в Армении.
"Для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 20 сентября 2026 года на территории Армении образованы следующие избирательные участки: Nº8026 в Посольстве России в Армении (г. Ереван, ул. Сурб Григор Лусаворич, д.13/3); Nº8031 в Генеральном консульстве России в Гюмри (г.Гюмри, ул. Гарегина Нжде, д.1)", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Отмечается, что принять участие в голосовании могут граждане старше 18 лет, постоянно проживающие или временно находящиеся в республике.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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