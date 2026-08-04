В Армении откроют два участка для голосования на выборах в Госдуму

Отмечается, что принять участие в голосовании могут граждане старше 18 лет, постоянно проживающие или временно находящиеся в республике.

Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.