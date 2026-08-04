Подписание соглашения о сотрудничестве по наблюдению за выборами в Госдуму РФ

Подписание соглашения о сотрудничестве по наблюдению за выборами в Госдуму РФ

ЕР подготовит почти 200 тысяч наблюдателей на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ От партии «Единая Россия» для работы на выборах депутатов Государственной думы будут готовить почти 200 тысяч наблюдателей.

Партия создала технологическую платформу для отслеживания происходящего на избирательных участках в режиме реального времени.

Ситуационные центры будут работать во всех 89 регионах и в федеральном центре.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Почти 200 тысяч наблюдателей будут готовить от партии "Единая Россия" для работы на выборах депутатов Государственной думы, сообщил член Генерального Совета партии Сергей Перминов.

Во вторник в Москве на площадке Общественной палаты РФ проходит подписание соглашения ОП РФ с политическими партиями о сотрудничестве и взаимодействии в ходе наблюдения за выборами в Государственную думу, которые состоятся 18-20 сентября.

"Для нашей партии основная цель этой кампании - это легитимный результат. Решением этой задачи нам будут помогать заниматься почти 200 тысяч наблюдателей, подготовкой которых мы занимаемся непрерывно", - сказал Перминов в ходе мероприятия.

Он отметил, что партия создала технологическую платформу, позволяющую в режиме реального времени отслеживать происходящее на избирательных участках. По словам Перминова, ситуационные центры будут работать во всех 89 регионах.

"В каждом из 89 субъектов, и здесь - в федеральном центре - будет развернут ситуационный центр, который будет в режиме реального времени отслеживать процессы, не дай бог, какие-то выявленные или предполагаемые нарушения для того, чтобы давать своевременно нормативно обоснованный ответ о происходящем", - добавил Перминов.

Он призвал политические партии к конструктивному взаимодействию в ходе избирательной кампании, отметив, что совместная работа позволит обеспечить результат, который будет принят обществом.