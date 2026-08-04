В ЦИК рассказали, сколько педагогов среди членов избирательных комиссий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Педагоги составляют лишь 18% среди членов избирательных комиссий в России.
- Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Педагоги составляют лишь 18% среди членов избирательных комиссий в России , что опровергает стереотип о том, что комиссии состоят из учителей, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.
По словам главы ЦИК, около 80% участников избирательной системы - женщины.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.