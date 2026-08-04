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В ЦИК рассказали, сколько педагогов среди членов избирательных комиссий - РИА Новости, 04.08.2026
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Выборы в Государственную думу
 
10:59 04.08.2026
В ЦИК рассказали, сколько педагогов среди членов избирательных комиссий

Памфилова : среди членов избирательных комиссий на выборах только 18% педагогов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями для голосования
Урна с бюллетенями для голосования - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Урна с бюллетенями для голосования. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Педагоги составляют лишь 18% среди членов избирательных комиссий в России.
  • Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Педагоги составляют лишь 18% среди членов избирательных комиссий в России , что опровергает стереотип о том, что комиссии состоят из учителей, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.
"Есть еще один стереотип: будто комиссии состоят из учителей. Педагогов всего 18%. Есть представители бизнеса, науки, медики, пенсионеры, рабочие, домохозяйки, студенты – кого только нет! Полный срез общества представлен в комиссиях", - сказала Памфилова газете "Ведомости".
По словам главы ЦИК, около 80% участников избирательной системы - женщины.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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Выборы в Государственную думуОбществоРоссияЭлла ПамфиловаВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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