Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы) входят в структуру ВСУ в составе сухопутных войск. Они подчиняются региональному оперативному командованию ВСУ и министерству обороны Украины.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.