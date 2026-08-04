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Бывшим заключенным разрешили служить в военкоматах ВСУ - РИА Новости, 04.08.2026
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23:08 04.08.2026
Бывшим заключенным разрешили служить в военкоматах ВСУ

СМИ: на Украине экс-заключенным разрешили служить в военкоматах

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата
Сотрудник военкомата - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшим заключенным в рядах ВСУ разрешили служить в военкоматах, входящих в структуру ВСУ.
  • Закон 4931-IX гарантирует бывшим заключенным, пришедшим в ряды ВСУ, те же права, что и другим военнослужащим, включая возможность перевода в тыловые части или военкоматы по состоянию здоровья.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бывшим заключенным в рядах ВСУ разрешили служить в военкоматах, входящих в структуру ВСУ, сообщает украинская "Судебно-юридическая газета", ссылаясь на текст подписанного Владимиром Зеленским закона.
"Закон 4931-IX устраняет правовое неравенство и гарантирует бойцам, пришедшим в ряды ВСУ из учреждений отбывания наказаний, те же права, что и другим военнослужащим, в частности... возможность перевода в тыловые части или военкоматы по состоянию здоровья", - говорится на сайте издания.
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Указанный законопроект был принят Верховной радой еще в июле, но подпись Зеленского на нем появилась лишь во вторник, следует из карточки документа на сайте Рады.
Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что сотрудники украинских военкоматов начали привлекать бывших заключенных для "отлова" граждан по мобилизации.
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы) входят в структуру ВСУ в составе сухопутных войск. Они подчиняются региональному оперативному командованию ВСУ и министерству обороны Украины.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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