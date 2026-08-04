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ВСУ неожиданно высказались из-за произошедшего на фронте - РИА Новости, 04.08.2026
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ВСУ неожиданно высказались из-за произошедшего на фронте

Солдат ВСУ Пясецкий: нужно проходить много километров пешком из-за дронов ВС РФ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские боевики пожаловались, что они вынуждены проходить пешком десятки километров, чтобы попасть на свои позиции из-за атак российских дронов.
  • Военный добавил, что ВСУ постоянно теряет технику и живую силу.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские боевики пожаловались, что они вынуждены проходить пешком десятки километров, чтобы попасть на свои позиции из-за перекрытого российскими дронами неба.
"Логистика постоянно под ударом. В темное время суток по тем же Краматорску и Славянску ездить крайне нежелательно <…> Пехоте приходится заходить на позиции очень далеко. Это десятки километров, чтобы вы понимали. Сейчас мало на какие позиции можно заехать каким-либо автотранспортом или боевыми бронированными машинами", — цитирует "Страна.ua" старшего сержанта 93-й бригады Виталия Пясецкого.
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