ВСУ неожиданно высказались из-за произошедшего на фронте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские боевики пожаловались, что они вынуждены проходить пешком десятки километров, чтобы попасть на свои позиции из-за атак российских дронов.
- Военный добавил, что ВСУ постоянно теряет технику и живую силу.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские боевики пожаловались, что они вынуждены проходить пешком десятки километров, чтобы попасть на свои позиции из-за перекрытого российскими дронами неба.
"Логистика постоянно под ударом. В темное время суток по тем же Краматорску и Славянску ездить крайне нежелательно <…> Пехоте приходится заходить на позиции очень далеко. Это десятки километров, чтобы вы понимали. Сейчас мало на какие позиции можно заехать каким-либо автотранспортом или боевыми бронированными машинами", — цитирует "Страна.ua" старшего сержанта 93-й бригады Виталия Пясецкого.
Военный добавил, что ВСУ постоянно теряет технику и живую силу.
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