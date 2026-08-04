ВСУ неожиданно высказались из-за произошедшего на фронте

"Логистика постоянно под ударом. В темное время суток по тем же Краматорску и Славянску ездить крайне нежелательно <…> Пехоте приходится заходить на позиции очень далеко. Это десятки километров, чтобы вы понимали. Сейчас мало на какие позиции можно заехать каким-либо автотранспортом или боевыми бронированными машинами", — цитирует "Страна.ua" старшего сержанта 93-й бригады Виталия Пясецкого.