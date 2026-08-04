В Брянской области мужчина погиб при атаке ВСУ на автомобиль

БРЯНСК, 4 авг - РИА Новости. Водитель погиб при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Погарском районе Брянской области, сообщил врио губернатора региона.

Врио губернатора выразил соболезнования родным погибшего и пообещал, что семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.