В Брянской области мужчина погиб при атаке ВСУ на автомобиль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Погарском районе Брянской области при атаке ВСУ на гражданский автомобиль погиб водитель.
- Врио губернатора региона сообщил о происшествии и пообещал оказать помощь семье погибшего.
БРЯНСК, 4 авг - РИА Новости. Водитель погиб при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Погарском районе Брянской области, сообщил врио губернатора региона.
«
"ВСУ продолжают атаковать мирных жителей. В селе Лобки Погарского района в результате нападения дрона-камикадзе на гражданский автомобиль погиб водитель", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Врио губернатора выразил соболезнования родным погибшего и пообещал, что семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.