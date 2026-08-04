Боевики ВСУ сбежали с позиций в Харьковской области после стрелкового боя

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные сбежали с позиций восточнее Казачьей Лопани в Харьковской области после стрелкового боя, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По его словам, авиация также нанесла огневое поражение по скоплению украинских националистов на южной окраине поселка, а также в соседней Новой Казачьей.