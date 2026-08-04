Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения 58-й бригады ВСУ бежали с занимаемых позиций восточнее Казачьей Лопани после стрелкового боя.
- Авиация нанесла огневое поражение по скоплению украинских националистов на южной окраине поселка и в соседней Новой Казачьей.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные сбежали с позиций восточнее Казачьей Лопани в Харьковской области после стрелкового боя, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"В результате стрелкового боя подразделения 58-й бригады ВСУ бежали с занимаемых позиций восточнее Казачьей Лопани", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, авиация также нанесла огневое поражение по скоплению украинских националистов на южной окраине поселка, а также в соседней Новой Казачьей.
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22 июня 2022, 17:18