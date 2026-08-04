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Боевики ВСУ сбежали с позиций в Харьковской области после стрелкового боя - РИА Новости, 04.08.2026
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09:23 04.08.2026
Боевики ВСУ сбежали с позиций в Харьковской области после стрелкового боя

Боевики ВСУ сбежали с позиций восточнее Казачьей Лопани после стрелкового боя

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения 58-й бригады ВСУ бежали с занимаемых позиций восточнее Казачьей Лопани после стрелкового боя.
  • Авиация нанесла огневое поражение по скоплению украинских националистов на южной окраине поселка и в соседней Новой Казачьей.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные сбежали с позиций восточнее Казачьей Лопани в Харьковской области после стрелкового боя, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"В результате стрелкового боя подразделения 58-й бригады ВСУ бежали с занимаемых позиций восточнее Казачьей Лопани", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, авиация также нанесла огневое поражение по скоплению украинских националистов на южной окраине поселка, а также в соседней Новой Казачьей.
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