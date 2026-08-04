Воробьев рассказал о состоянии пострадавших от атаки ВСУ на Чехов

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Семеро пострадавших в подмосковном Чехове находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший - в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Ранее он сообщал об атаке БПЛА на Подмосковье, в результате которой погибли пять человек. По его словам, в промзоне Новоселок в Чехове пострадали десять человек.