Воробьев рассказал о состоянии пострадавших от атаки ВСУ на Чехов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА на Подмосковье погибли пять человек.
- В подмосковном Чехове семеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Семеро пострадавших в подмосковном Чехове находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший - в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Ранее он сообщал об атаке БПЛА на Подмосковье, в результате которой погибли пять человек. По его словам, в промзоне Новоселок в Чехове пострадали десять человек.
"Семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом состоянии", - написал он в своем Telegram-канале.