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Воробьев рассказал о состоянии пострадавших от атаки ВСУ на Чехов - РИА Новости, 04.08.2026
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09:01 04.08.2026 (обновлено: 09:16 04.08.2026)
Воробьев рассказал о состоянии пострадавших от атаки ВСУ на Чехов

Семеро пострадавших в Чехове находятся в состоянии средней степени тяжести

© РИА Новости / Павел БедняковМедицинские работники в городской клинической больнице
Медицинские работники в городской клинической больнице - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Медицинские работники в городской клинической больнице. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА на Подмосковье погибли пять человек.
  • В подмосковном Чехове семеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Семеро пострадавших в подмосковном Чехове находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший - в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Ранее он сообщал об атаке БПЛА на Подмосковье, в результате которой погибли пять человек. По его словам, в промзоне Новоселок в Чехове пострадали десять человек.
"Семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом состоянии", - написал он в своем Telegram-канале.
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