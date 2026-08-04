Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ в большом количестве используют вооружение со шрапнелью и осколочно-фугасной боевой частью.
- За прошедшие семь дней от налетов украинских БПЛА пострадали 372 мирных жителя, что составило 95% от общего числа пострадавших.
- Налеты украинских БПЛА самолетного типа были совершены на гражданские объекты в регионах, удаленных от зоны боевых действий.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВСУ в большом количестве используют вооружение со шрапнелью и осколочно-фугасной боевой частью, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"В большом количестве было использовано вооружение со шрапнельной и осколочно-фугасной боевой частью с целью нанести наибольший урон населению. Атаки украинских ударных дронов стали основной причиной гибели или ранений населения. За прошедшие семь дней от налетов украинских БПЛА пострадали 372 мирных жителя, что составило 95% от общего числа пострадавших", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении агентства за период с 27 июля по 2 августа.
Он добавил, что киевский режим при помощи БПЛА самолетного типа совершили налеты на гражданские объекты, находящиеся на удалении от непосредственной зоны боевых действий – в Удмуртской Республике, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Воронежской, Калужской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областях.
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22 июня 2022, 17:18