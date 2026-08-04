В МИД рассказали, какое оружие ВСУ в основном применяют против мирных

"В большом количестве было использовано вооружение со шрапнельной и осколочно-фугасной боевой частью с целью нанести наибольший урон населению. Атаки украинских ударных дронов стали основной причиной гибели или ранений населения. За прошедшие семь дней от налетов украинских БПЛА пострадали 372 мирных жителя, что составило 95% от общего числа пострадавших", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении агентства за период с 27 июля по 2 августа.