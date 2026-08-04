В МИД рассказали об атаках ВСУ на хабы Wildberries

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За неделю с 27 июля по 2 августа хабы Wildberries подверглись атакам беспилотников в пяти российских регионах.
- В Пензенской области атака БПЛА привела к пожару на площади 62 тысячи квадратных метров, эвакуации 226 сотрудников и ранению четырех человек.
- В Рязанской области из-за попадания дрона на складе вспыхнул сильный пожар, шесть человек были госпитализированы.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВСУ за неделю с 27 июля по 2 августа атаковали хабы Wildberries в пяти российских регионах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Логистическая инфраструктура маркетплейса Wildberries подверглась скоординированной серии атак беспилотников, затронувшей крупные региональные хабы и сортировочные центры в пяти регионах России", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении агентства.
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Он напомнил, что в Пензенской области комплекс атаковали БПЛА, что привело к пожару на площади 62 тысячи квадратных метров, эвакуации 226 сотрудников и ранению четырех человек.
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"В Рязанской области в результате попадания дрона на складе также вспыхнул сильный пожар, вызвавший частичное обрушение конструкций, при этом шесть человек были госпитализированы", - добавил посол.
Мирошник подчеркнул, что объекты маркетплейса в Удмуртии, расположенные в Сарапуле и Ижевске, дважды подверглись налетам, из-за чего в Сарапуле началось открытое горение, была проведена эвакуация персонала.
"В конце недели под аналогичные удары попали складские помещения Wildberries в Волгоградской и Самарской областях", - заключил он.
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