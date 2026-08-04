Украинский дрон вывел тероборону ВСУ на минное поле под Харьковом

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Украинский дрон вывел бойцов теробороны на минное поле при их попытке бежать с позиций в селе Бакшеевка Харьковской области, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

"Часть военнослужащих 113-й бригады теробороны пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Характерно, что группа украинских солдат следовала за коптером своего подразделения, оператор которого вывел их на минное поле", - рассказал собеседник агентства.