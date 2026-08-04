Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ефрейтор Максим Князев из Вооруженных Сил РФ обнаружил логистический маршрут украинских войск.
- На основе данных, переданных Князевым, было принято решение о нанесении артиллерийского удара.
- Логистический маршрут ВСУ был нарушен, противник понес потери.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ефрейтор российских Вооруженных Сил Максим Князев в ходе одного из эпизодов спецоперации заметил логистический маршрут украинских войск и помог нарушить его с помощью артиллерии ВС РФ, сообщили в Минобороны России.
Старший стрелок Князев вел разведку и обнаружил логистический маршрут противника. Он занял выгодную позицию и продолжил наблюдение за районом, фиксировал перемещения противника, уточнял численность, маршруты выдвижения и передавал данные командованию.
"На основе данных было принято решение на нанесение артиллерийского удара. Действуя в условиях угрозы обнаружения и применения БПЛА противником, Максим корректировал огонь российской артиллерии, в результате чего логистический маршрут ВСУ был нарушен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря мужеству ефрейтора логистический маршрут был нарушен, а противник понес потери в личном составе, технике и имуществе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18