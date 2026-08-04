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Разведчик Князев помог нарушить логистический маршрут ВСУ - РИА Новости, 04.08.2026
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00:03 04.08.2026
Разведчик Князев помог нарушить логистический маршрут ВСУ

Разведчик Князев обнаружил логистический маршрут ВСУ и помог его нарушить

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ефрейтор Максим Князев из Вооруженных Сил РФ обнаружил логистический маршрут украинских войск.
  • На основе данных, переданных Князевым, было принято решение о нанесении артиллерийского удара.
  • Логистический маршрут ВСУ был нарушен, противник понес потери.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ефрейтор российских Вооруженных Сил Максим Князев в ходе одного из эпизодов спецоперации заметил логистический маршрут украинских войск и помог нарушить его с помощью артиллерии ВС РФ, сообщили в Минобороны России.
Старший стрелок Князев вел разведку и обнаружил логистический маршрут противника. Он занял выгодную позицию и продолжил наблюдение за районом, фиксировал перемещения противника, уточнял численность, маршруты выдвижения и передавал данные командованию.
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"На основе данных было принято решение на нанесение артиллерийского удара. Действуя в условиях угрозы обнаружения и применения БПЛА противником, Максим корректировал огонь российской артиллерии, в результате чего логистический маршрут ВСУ был нарушен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря мужеству ефрейтора логистический маршрут был нарушен, а противник понес потери в личном составе, технике и имуществе.
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