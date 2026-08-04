Врач рассказала, что может означать головная боль

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Головная боль, чувство "тумана" в голове и головокружения могут сигнализировать о том, что мозгу не хватает кислорода, рассказала терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

По словам врача, причиной такой нехватки кислорода может быть анемия, которую пациенты часто путают с усталостью или перепадами давления. При этом многие списывают эти состояния на стресс, не обращаясь к специалисту, отметила Тен.