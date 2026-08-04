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Врач рассказала, что может означать головная боль - РИА Новости, 04.08.2026
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13:26 04.08.2026 (обновлено: 13:36 04.08.2026)
Врач рассказала, что может означать головная боль

Терапевт Тен: головная боль может сигнализировать о нехватке кислорода в мозгу

© Fotolia / Photographee.euЖенщина с головной болью
Женщина с головной болью - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Fotolia / Photographee.eu
Женщина с головной болью. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Головная боль, "туман" в голове и головокружения могут быть признаками того, что мозгу не хватает кислорода.
  • Причиной нехватки кислорода может быть анемия, которую пациенты часто путают с усталостью или перепадами давления.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Головная боль, чувство "тумана" в голове и головокружения могут сигнализировать о том, что мозгу не хватает кислорода, рассказала терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.
"Головная боль, "туман" в голове, головокружения при резком вставании, шум в ушах и другие симптомы многие списывают на мигрень или проблемы с давлением. Но причина может быть в том, что мозгу, самому чувствительному к кислороду органу, его хронически не хватает. Это приводит к снижению концентрации внимания и "затуманиванию" сознания, когда становится трудно сосредоточиться и ухудшается память", - сказала Тен NEWS.ru.
По словам врача, причиной такой нехватки кислорода может быть анемия, которую пациенты часто путают с усталостью или перепадами давления. При этом многие списывают эти состояния на стресс, не обращаясь к специалисту, отметила Тен.
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