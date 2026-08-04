ВОЗ считает низким риск распространения выявленного в США вируса Бурбон

Краткий пересказ от РИА ИИ Всемирная организация здравоохранения осведомлена о случае заражения вирусом Бурбон в США.

Риск распространения вируса Бурбон оценивается как низкий.

ЖЕНЕВА, 4 авг – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осведомлена о случае заражения вирусом Бурбон в США, но риск его распространения низкий, сообщили РИА Новости в организации.

Официальный представитель Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Себастьян Олиэль сообщил агентству, что ВОЗ осведомлена об информации, опубликованной органами здравоохранения и исследователями США и касающейся недавно выявленного случая заражения вирусом Бурбон в штате Нью-Йорк.

"На сегодняшний день имеющиеся данные не указывают на широкое распространение инфекции (Бурбон - ред.) среди людей. С учетом крайне малого числа зарегистрированных случаев общий риск для здоровья населения оценивается как низкий", - сказал Олиэль.

Он отметил, что заболевание, вызываемое вирусом Бурбон, – это крайне редкая инфекция, передающаяся через укусы клещей. Сам вирус был впервые выявлен в США в 2014 году.

Первого августа телеканал Fox News сообщил, что первый случай заражения редким вирусом Бурбон, от которого нет вакцины, был зафиксирован в Нью-Йорке. Среди симптомов заражения вирусом Бурбон отмечаются температура, слабость, головная боль, ломота и боли в теле, тошнота и рвота, а также сыпь. Врачам трудно выявить его из-за отсутствия специальных анализов.