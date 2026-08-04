ВОЗ считает низким риск распространения выявленного в США вируса Бурбон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Всемирная организация здравоохранения осведомлена о случае заражения вирусом Бурбон в США.
- Риск распространения вируса Бурбон оценивается как низкий.
ЖЕНЕВА, 4 авг – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осведомлена о случае заражения вирусом Бурбон в США, но риск его распространения низкий, сообщили РИА Новости в организации.
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"На сегодняшний день имеющиеся данные не указывают на широкое распространение инфекции (Бурбон - ред.) среди людей. С учетом крайне малого числа зарегистрированных случаев общий риск для здоровья населения оценивается как низкий", - сказал Олиэль.
Он отметил, что заболевание, вызываемое вирусом Бурбон, – это крайне редкая инфекция, передающаяся через укусы клещей. Сам вирус был впервые выявлен в США в 2014 году.
Первого августа телеканал Fox News сообщил, что первый случай заражения редким вирусом Бурбон, от которого нет вакцины, был зафиксирован в Нью-Йорке. Среди симптомов заражения вирусом Бурбон отмечаются температура, слабость, головная боль, ломота и боли в теле, тошнота и рвота, а также сыпь. Врачам трудно выявить его из-за отсутствия специальных анализов.
Как ранее сообщил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, за все время было обнаружено порядка 6-7 случаев инфицирования, два из которых оказались летальными. Однако в крови некоторых людей иногда обнаруживают антитела к этому вирусу, поэтому он может быть распространен шире, чем показывает заболеваемость.
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