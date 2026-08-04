Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ считает низким риск распространения выявленного в США вируса Бурбон - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:33 04.08.2026 (обновлено: 22:53 04.08.2026)
ВОЗ считает низким риск распространения выявленного в США вируса Бурбон

ВОЗ: риск распространения выявленного в США вируса Бурбон является низким

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Всемирной организации здравоохранения . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всемирная организация здравоохранения осведомлена о случае заражения вирусом Бурбон в США.
  • Риск распространения вируса Бурбон оценивается как низкий.
ЖЕНЕВА, 4 авг – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осведомлена о случае заражения вирусом Бурбон в США, но риск его распространения низкий, сообщили РИА Новости в организации.
Официальный представитель Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Себастьян Олиэль сообщил агентству, что ВОЗ осведомлена об информации, опубликованной органами здравоохранения и исследователями США и касающейся недавно выявленного случая заражения вирусом Бурбон в штате Нью-Йорк.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Онищенко рассказал о симптомах инфицирования вирусом Бурбон
3 августа, 10:55
"На сегодняшний день имеющиеся данные не указывают на широкое распространение инфекции (Бурбон - ред.) среди людей. С учетом крайне малого числа зарегистрированных случаев общий риск для здоровья населения оценивается как низкий", - сказал Олиэль.
Он отметил, что заболевание, вызываемое вирусом Бурбон, – это крайне редкая инфекция, передающаяся через укусы клещей. Сам вирус был впервые выявлен в США в 2014 году.
Первого августа телеканал Fox News сообщил, что первый случай заражения редким вирусом Бурбон, от которого нет вакцины, был зафиксирован в Нью-Йорке. Среди симптомов заражения вирусом Бурбон отмечаются температура, слабость, головная боль, ломота и боли в теле, тошнота и рвота, а также сыпь. Врачам трудно выявить его из-за отсутствия специальных анализов.
Как ранее сообщил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, за все время было обнаружено порядка 6-7 случаев инфицирования, два из которых оказались летальными. Однако в крови некоторых людей иногда обнаруживают антитела к этому вирусу, поэтому он может быть распространен шире, чем показывает заболеваемость.
Пробирки с кровью пациентов в лаборатории по исследованию биохимического анализа крови - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Врач рассказал о сложностях диагностики вируса Бурбон
3 августа, 06:45
 
СШАВОЗВ миреНью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала