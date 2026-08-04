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Володин напомнил о главных правилах защиты от мошенников - РИА Новости, 04.08.2026
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08:54 04.08.2026
Володин напомнил о главных правилах защиты от мошенников

Володин: для защиты от мошенников не следует передавать свои пароли

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин призвал россиян не передавать пароли от личных кабинетов, не доверять незнакомцам, представляющимся должностными лицами по телефону, и не реагировать на сообщения с ссылками или просьбами о переводе денег.
  • С 2021 года Госдумой принято 19 федеральных законов, направленных на противодействие мошенничеству, включая комплексы мер «Антифрод 1.0» и «Антифрод 2.0».
  • По данным МВД, количество преступлений, совершенных с использованием социальных сетей и мессенджеров, в первом полугодии 2026 года сократилось на 58%.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россиянам не следует никому передавать пароли от своих личных кабинетов, входить в коммуникацию с тем, кто по телефону представляется должностным лицом, а также доверять сообщениям, в которых содержатся ссылки или просьбы о переводе денег, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Еще раз хочу вас попросить: никому не передавайте пароли от своих личных кабинетов; не входите в коммуникацию с тем, кто по телефону представляется должностным лицом; не доверяйте сообщениям, в которых содержатся ссылки или просьбы о переводе денег", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".
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Председатель Госдумы также призвал граждан всегда перепроверять информацию. По его словам, это поможет уберечься от неприятностей.
"С 2021 года Государственной думой принято 19 федеральных законов, направленных на противодействие мошенничеству. Большая часть из них, включая комплексы мер "Антифрод 1.0" и "Антифрод 2.0", - за последние полтора года. Это связано с тем, что технологии стали стремительно развиваться, а злоумышленники - все чаще использовать их в противоправной деятельности", - отметил он.
По его словам, спустя время стало видно, что нормы федеральных законов, принятых депутатами, работают.
"По данным МВД, количество преступлений, совершенных с использованием социальных сетей и мессенджеров, в первом полугодии 2026 года сократилось. Их число снизилось на 58%. Речь идет о попытках узнать у человека код из сообщения для доступа к аккаунтам, создании поддельных профилей, рассылках при помощи них просьб о займе денег или вредоносных ссылок и т.д", - подчеркнул Володин.
Он добавил, что уменьшению преступлений в этой сфере также содействует возросший уровень осведомленности людей о возможных действиях мошенников.
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