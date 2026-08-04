Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МВД Ирина Волк выпустила песню в память о своем отце, художнике Владимире Волке.
- Она надеется, что ее песня отзовется в сердцах многих людей, у которых при слове "папа" становится теплее на душе.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк выпустила песню в память о своем отце, известном художнике Владимире Волке.
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"Сегодня моему папе исполнилось бы 87 лет... Эта песня - посвящение всем папам на земле. И, представляя её на ваш суд, я хочу обратиться к тому, кто вдохновил меня рискнуть. Рискнуть в очередной раз в жизни и взять в руки микрофон... Я верю, что сейчас на небесах папа слышит эту песню и всё так же с любовью смотрит на меня", - написала она в канале на платформе "Макс".
По словам Волк, она надеется, что ее песня отзовется в сердцах многих дочерей и сыновей, всех, у кого при слове "папа" становится чуть теплее на душе.
Владимир Волк - известный художник-шестидесятник, чье творчество связано с эпохой "оттепели". Автор сотен живописных и графических полотен, скульптурных произведений и икон.