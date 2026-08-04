Число раненых американских военных в конфликте с Ираном выросло до 686

ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Число американских военнослужащих, получивших ранения с начала конфликта с Ираном, увеличилось до 686 человек, следует из данных Пентагона, которые изучило РИА Новости.

Согласно сводным данным Пентагона на 4 августа, в ходе операции "Эпическая ярость", завершившейся по утверждению руководства США 5 мая, ранения получили 417 американских военнослужащих. С учетом же новых операций против Ирана, начавшихся 7 июля, где число раненых достигло 269 человек, общее количество пострадавших американских военных составило 686 человек, выяснило РИА Новости.