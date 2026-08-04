Число раненых американских военных в конфликте с Ираном выросло до 686

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число американских военнослужащих, получивших ранения с начала конфликта с Ираном, увеличилось до 686 человек.
- Число погибших американских военнослужащих остается на отметке 18 человек.
ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Число американских военнослужащих, получивших ранения с начала конфликта с Ираном, увеличилось до 686 человек, следует из данных Пентагона, которые изучило РИА Новости.
Согласно сводным данным Пентагона на 4 августа, в ходе операции "Эпическая ярость", завершившейся по утверждению руководства США 5 мая, ранения получили 417 американских военнослужащих. С учетом же новых операций против Ирана, начавшихся 7 июля, где число раненых достигло 269 человек, общее количество пострадавших американских военных составило 686 человек, выяснило РИА Новости.
При этом число погибших американских военнослужащих пока остается на отметке 18 человек: 14 военных погибли в ходе операции "Эпическая ярость" и еще четверо — начиная с 7 июля, следует из данных Пентагона.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Как отмечает New York Times, это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней. За это время США и Иран должны возобновить переговоры о будущем иранских запасов урана.
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