Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области потушили пожар на атакованном БПЛА складе - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 04.08.2026 (обновлено: 08:43 04.08.2026)
Во Владимирской области потушили пожар на атакованном БПЛА складе

Авдеев: под Владимиром потушили пожар на атакованном БПЛА складе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в складском комплексе во Владимирской области, вызванный атакой БПЛА, полностью потушен.
  • По данным СК, в результате пожара пострадали несколько человек, правоохранители завели дело о теракте.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожар в складском комплексе во Владимирской области полностью потушен, сообщил губернатор Александр Авдеев.
«
"К полуночи открытое горение в складском комплексе, атакованном БПЛА, полностью ликвидировано" , - написал Авдеев в канале на платформе "Макс".
Ранее губернатор сообщил о пожаре в складском комплексе в Собинском округе Владимирской области, вызванный атакой БПЛА. По данным СК, пострадали несколько человек. Также правоохранителями было заведено дело о теракте.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Часть товаров на складе Wildberries под Владимиром удалось сохранить
Вчера, 15:36
 
Владимирская областьПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала