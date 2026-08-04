Во Владимирской области потушили пожар на атакованном БПЛА складе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в складском комплексе во Владимирской области, вызванный атакой БПЛА, полностью потушен.
- По данным СК, в результате пожара пострадали несколько человек, правоохранители завели дело о теракте.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожар в складском комплексе во Владимирской области полностью потушен, сообщил губернатор Александр Авдеев.
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"К полуночи открытое горение в складском комплексе, атакованном БПЛА, полностью ликвидировано" , - написал Авдеев в канале на платформе "Макс".
Ранее губернатор сообщил о пожаре в складском комплексе в Собинском округе Владимирской области, вызванный атакой БПЛА. По данным СК, пострадали несколько человек. Также правоохранителями было заведено дело о теракте.