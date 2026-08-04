Вирусолог назвал главного переносчика вируса Бурбон

Краткий пересказ от РИА ИИ Основным переносчиком вируса Бурбон является клещ Amblyomma americanum, который распространен только в западном полушарии, в России этот вид никогда не встречался.

Вирус Бурбон относится к семейству ортомиксовирусов, и на данный момент известно о небольшом количестве случаев инфицирования, два из которых оказались летальными.

Симптомы заражения вирусом Бурбон включают температуру, слабость, головную боль, ломоту и боли в теле, тошноту и рвоту, а также сыпь.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Основным переносчиком вируса Бурбон является клещ Amblyomma americanum или "одинокая звезда", в России этот вид никогда не встречался, сообщил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что в Нью‑Йорке выявлен случай инфицирования вирусом Бурбон - редкой клещевой инфекцией, против которой в настоящее время не существует вакцины. При этом данных о циркуляции вируса Бурбон в РФ нет, отметили в ведомстве.

"Вирус Бурбон передается клещами Amblyomma americanum ("одинокая звезда") и этот вид клещей распространен только в западном полушарии. В нашем полушарии этих клещей нет, у нас тоже этот вирус отсутствует, никто его ранее не находил. Так что больших проблем для медицины, особенно для российской медицины, ситуация не представляет", - сказал Альтштейн.

Он уточнил, что Бурбон относится к семейству ортомиксовирусов. За все время было обнаружено порядка 6-7 случаев инфицирования, два из которых оказались летальными. Однако в крови некоторых людей иногда обнаруживают антитела к этому вирусу, поэтому он может быть распространен шире, чем показывает заболеваемость.

По словам Альтштейна, вероятность того, что вирус Бурбон в ближайшем будущем начнет передаваться от человека к человеку является очень низкой.