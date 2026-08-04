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Вирусолог назвал главного переносчика вируса Бурбон - РИА Новости, 04.08.2026
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03:18 04.08.2026
Вирусолог назвал главного переносчика вируса Бурбон

Альтштейн: основным переносчиком вируса Бурбон является клещ "одинокая звезда"

© РИА Новости / Алексей СухоруковЛаборант принимает биологический материал для дальнейшего исследования
Лаборант принимает биологический материал для дальнейшего исследования - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Лаборант принимает биологический материал для дальнейшего исследования. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основным переносчиком вируса Бурбон является клещ Amblyomma americanum, который распространен только в западном полушарии, в России этот вид никогда не встречался.
  • Вирус Бурбон относится к семейству ортомиксовирусов, и на данный момент известно о небольшом количестве случаев инфицирования, два из которых оказались летальными.
  • Симптомы заражения вирусом Бурбон включают температуру, слабость, головную боль, ломоту и боли в теле, тошноту и рвоту, а также сыпь.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Основным переносчиком вируса Бурбон является клещ Amblyomma americanum или "одинокая звезда", в России этот вид никогда не встречался, сообщил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что в Нью‑Йорке выявлен случай инфицирования вирусом Бурбон - редкой клещевой инфекцией, против которой в настоящее время не существует вакцины. При этом данных о циркуляции вируса Бурбон в РФ нет, отметили в ведомстве.
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"Вирус Бурбон передается клещами Amblyomma americanum ("одинокая звезда") и этот вид клещей распространен только в западном полушарии. В нашем полушарии этих клещей нет, у нас тоже этот вирус отсутствует, никто его ранее не находил. Так что больших проблем для медицины, особенно для российской медицины, ситуация не представляет", - сказал Альтштейн.
Он уточнил, что Бурбон относится к семейству ортомиксовирусов. За все время было обнаружено порядка 6-7 случаев инфицирования, два из которых оказались летальными. Однако в крови некоторых людей иногда обнаруживают антитела к этому вирусу, поэтому он может быть распространен шире, чем показывает заболеваемость.
По словам Альтштейна, вероятность того, что вирус Бурбон в ближайшем будущем начнет передаваться от человека к человеку является очень низкой.
Среди симптомов заражения вирусом Бурбон отмечаются температура, слабость, головная боль, ломота и боли в теле, тошнота и рвота, а также сыпь.
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