В Венгрии фонд отозвал кандидатуру главреда СМИ после комментария Мадьяра

Парламент Венгрии в конце июня одобрил закон о реформе государственных СМИ. Его поддержали 145 депутатов, против было 39. По закону через 30 дней ликвидируются государственные медиахолдинги, на их месте создаются независимые организации, органом надзора за СМИ станет независимый общественный совет, состоящий из шести представителей пополам от правящей и оппозиционной парламентской групп - не связанных напрямую ни с одной из партий - и трех представителей от профессионального медиасообщества.