Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии фонд отозвал кандидатуру главреда СМИ после комментария Мадьяра - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 04.08.2026 (обновлено: 16:12 04.08.2026)
В Венгрии фонд отозвал кандидатуру главреда СМИ после комментария Мадьяра

В Венгрии кандидатуру на пост главреда канала отозвали после комментария Мадьяра

© REUTERS / Marton MonusПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Marton Monus
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгерский фонд общественных СМИ MTVA сначала объявил Габора Хайду кандидатом на пост главного редактора телеканала M1.
  • После комментария премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в социальной сети MTVA отозвало назначение Габора Хайду.
БУДАПЕШТ, 4 авг - РИА Новости. Венгерский фонд общественных СМИ MTVA отозвал ранее объявленную кандидатуру Габора Хайду на пост главного редактора телеканала M1, который позиционирует себя как независимое медиа, после комментария премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в социальной сети.
В понедельник MTVA объявил кандидатом на пост главного редактора телеканала Хайду, который близок к фондам олигархов, связанных с правительством бывшего премьер-министра Виктора Орбана.
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Мадьяр пообещал приостановить вещание государственных СМИ в Венгрии
13 апреля, 18:35
Мадьяр прокомментировал в социальной сети Facebook* новость о назначении Хайду комментарием "Я так не думаю..."
После комментария премьер-министра MTVA опубликовало новый пресс-релиз, в котором говорится, что "руководство венгерского общественного телевидения отозвало назначение главного редактора M1 Габора Хайду".
Парламент Венгрии в конце июня одобрил закон о реформе государственных СМИ. Его поддержали 145 депутатов, против было 39. По закону через 30 дней ликвидируются государственные медиахолдинги, на их месте создаются независимые организации, органом надзора за СМИ станет независимый общественный совет, состоящий из шести представителей пополам от правящей и оппозиционной парламентской групп - не связанных напрямую ни с одной из партий - и трех представителей от профессионального медиасообщества.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на следующий день после победы на парламентских выборах в апреле анонсировал реформу государственных СМИ в стране.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Венгрия при Мадьяре превращается в Венесуэлу без нефти, считает Орбан
25 июля, 12:58
 
В миреВенгрияПетер МадьярВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала