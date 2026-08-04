В Венгрии фонд отозвал кандидатуру главреда СМИ после комментария Мадьяра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Венгерский фонд общественных СМИ MTVA сначала объявил Габора Хайду кандидатом на пост главного редактора телеканала M1.
- После комментария премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в социальной сети MTVA отозвало назначение Габора Хайду.
БУДАПЕШТ, 4 авг - РИА Новости. Венгерский фонд общественных СМИ MTVA отозвал ранее объявленную кандидатуру Габора Хайду на пост главного редактора телеканала M1, который позиционирует себя как независимое медиа, после комментария премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в социальной сети.
В понедельник MTVA объявил кандидатом на пост главного редактора телеканала Хайду, который близок к фондам олигархов, связанных с правительством бывшего премьер-министра Виктора Орбана.
Мадьяр прокомментировал в социальной сети Facebook* новость о назначении Хайду комментарием "Я так не думаю..."
После комментария премьер-министра MTVA опубликовало новый пресс-релиз, в котором говорится, что "руководство венгерского общественного телевидения отозвало назначение главного редактора M1 Габора Хайду".
Парламент Венгрии в конце июня одобрил закон о реформе государственных СМИ. Его поддержали 145 депутатов, против было 39. По закону через 30 дней ликвидируются государственные медиахолдинги, на их месте создаются независимые организации, органом надзора за СМИ станет независимый общественный совет, состоящий из шести представителей пополам от правящей и оппозиционной парламентской групп - не связанных напрямую ни с одной из партий - и трех представителей от профессионального медиасообщества.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на следующий день после победы на парламентских выборах в апреле анонсировал реформу государственных СМИ в стране.
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