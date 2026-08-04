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Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 6125 - РИА Новости, 04.08.2026
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00:43 04.08.2026 (обновлено: 00:47 04.08.2026)
Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 6125

При землетрясении в Венесуэле погибли 6125 человек, пострадали 60 992

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео
Последствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости
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Последствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 6125 человек.
  • Медицинскую помощь после землетрясений получили 60 992 человека.
  • Специалисты обследовали 43 679 жилых домов, из которых 41 624 признаны пострадавшими.
МЕХИКО, 4 авг - РИА Новости. Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 6125 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
Согласно документу, опубликованному в Telegram-канале Родригеса, жертвами стихии стали 6125 человек. Неделей ранее официальная статистика сообщала о 5546 погибших, таким образом, число подтвержденных жертв увеличилось на 579 человек.
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25 июля, 05:16
В больницах медицинскую помощь после землетрясений получили 60 992 человека.
По данным властей, специалисты обследовали 43 679 жилых домов, из которых 41 624 признаны пострадавшими. Из них 25 325 остаются пригодными для проживания, 9866 имеют ограничения на эксплуатацию, а 6433 дома отнесены к категории высокого риска.
Согласно документу, пострадавшим в результате удара стихии уже передано 287 новых квартир.
В ходе аварийно-восстановительных работ вывезено 346 755 тонн строительного мусора, что, по оценке властей, составляет 16,51% от общего объема завалов.
24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. Наиболее серьезные разрушения пришлись на штат Ла-Гуайра и Каракас, после чего власти объявили режим чрезвычайной ситуации и приступили к масштабной программе восстановления страны.
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