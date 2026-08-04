Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 6125

МЕХИКО, 4 авг - РИА Новости. Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 6125 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

По данным властей, специалисты обследовали 43 679 жилых домов, из которых 41 624 признаны пострадавшими. Из них 25 325 остаются пригодными для проживания, 9866 имеют ограничения на эксплуатацию, а 6433 дома отнесены к категории высокого риска.