СМИ: в США россиянку задержали за нарушение сроков пребывания в стране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянку, прибывшую в США в 2021 году по полугодовой визе, задержали в аэропорту за нарушение сроков пребывания в стране.
- 12 августа состоится заседание суда, на котором будет решаться вопрос об освобождении женщины под залог на время разбирательства.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Россиянку, прибывшую в США в 2021 году по полугодовой визе, задержали в американском аэропорту и отправили в центр содержания нелегалов за нарушение сроков пребывания в стране, сообщает портал Kron4.
По информации портала, россиянка прибыла в США в октябре 2021 года по выданной на полгода визе, но решила остаться и была задержана правоохранителями за нарушение сроков пребывания в стране.
"Была арестована офицерами иммиграционной и таможенной службы США в международном аэропорту Буффало-Ниагара 20 июля, когда она с дочерью возвращалась из поездки к Ниагарскому водопаду", - говорится в сообщении.
Как уточняет портал, 12 августа состоится заседание суда, на котором будет решаться вопрос об освобождении женщины под залог на время разбирательства.