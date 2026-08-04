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СМИ: в США россиянку задержали за нарушение сроков пребывания в стране - РИА Новости, 04.08.2026
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23:52 04.08.2026
СМИ: в США россиянку задержали за нарушение сроков пребывания в стране

Kron4: в США россиянку задержали из-за нарушения сроков пребывания в стране

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянку, прибывшую в США в 2021 году по полугодовой визе, задержали в аэропорту за нарушение сроков пребывания в стране.
  • 12 августа состоится заседание суда, на котором будет решаться вопрос об освобождении женщины под залог на время разбирательства.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Россиянку, прибывшую в США в 2021 году по полугодовой визе, задержали в американском аэропорту и отправили в центр содержания нелегалов за нарушение сроков пребывания в стране, сообщает портал Kron4.
По информации портала, россиянка прибыла в США в октябре 2021 года по выданной на полгода визе, но решила остаться и была задержана правоохранителями за нарушение сроков пребывания в стране.
"Была арестована офицерами иммиграционной и таможенной службы США в международном аэропорту Буффало-Ниагара 20 июля, когда она с дочерью возвращалась из поездки к Ниагарскому водопаду", - говорится в сообщении.
Как уточняет портал, 12 августа состоится заседание суда, на котором будет решаться вопрос об освобождении женщины под залог на время разбирательства.
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