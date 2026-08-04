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Трамп готовит запрет на китайское оборудование для ЦОД, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.08.2026
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21:06 04.08.2026
Трамп готовит запрет на китайское оборудование для ЦОД, сообщили СМИ

Reuters: Трамп готовит запрет на китайское оборудование для ЦОД

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация Трампа разрабатывает запрет на импорт в США новых моделей китайских компонентов для центров обработки данных.
  • Федеральная комиссия по коммуникациям работает над мерой, предусматривающей запрет на импорт новых китайских оптических трансиверов.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Администрация американского президента Дональда Трампа разрабатывает запрет на импорт в США новых моделей китайских компонентов для центров обработки данных, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Администрация Трампа разрабатывает запрет на импорт в США новых моделей китайских компонентов для центров обработки данных", - пишет издание.
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По данным агентства, Федеральная комиссия по коммуникациям работает над мерой, предусматривающей запрет на импорт новых китайских оптических трансиверов.
Трансиверы позволяют передавать данные по оптоволоконным кабелям со скоростью света внутри центров обработки данных.
Рейтер также отметил, что чиновники надеются опубликовать документ в этом году, после чего он вступит в силу.
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