Рейтинг@Mail.ru
"Они не стерпят". Выпад Зеленского в адрес России поразил Запад - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 04.08.2026 (обновлено: 23:11 04.08.2026)
"Они не стерпят". Выпад Зеленского в адрес России поразил Запад

Slovo: обострение конфликта со стороны Зеленского является опасным шагом

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обострение конфликта со стороны Владимира Зеленского может иметь серьезные последствия для Европы.
  • Атаки ВСУ на российские НПЗ способствуют возникновению парникового эффекта и повреждению озонового слоя.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Обострение конфликта со стороны Владимира Зеленского может плохо обернуться для всей Европы, пишет Slovo.
«
"В наступившем году Зеленский перешел в нападение, которое влечет очень серьезные последствия, а они затронут нас всех на европейском субконтиненте. <…> Никто не хочет вслух порассуждать о том, каким может быть и будет ответ. Или воинствующие субъекты думают, что русские все стерпят?" — говорится в публикации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
"Это капитуляция". На Западе сделали внезапное заявление об Украине
Вчера, 20:40
По мнению автора статьи, обострение конфликта со стороны главы киевского режима — очень опасный шаг. Помимо прочего, атаки ВСУ на российские НПЗ способствуют возникновению парникового эффекта и повреждению озонового слоя.
«
"Удивительно, что ни одна экологическая организация еще не выступила с заявлением и не подсчитала, сколько сотен тысяч тонн оксида серы Зеленский поднял в воздух, насколько он повредил озоновый слой, и как все это повлияет на погоду в Европе", — резюмировали в материале.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
На Украине пришли в ярость после вчерашнего заявления Залужного
Вчера, 19:54
В начале июля президент Финляндии Александр Стубб заявил, что все лидеры стран — участниц НАТО одобряют удары ВСУ вглубь России.
Издание Financial Times со ссылкой на источники также сообщило, что ВСУ строят маршруты БПЛА для атак по российским объектам при помощи американских разведданных.
Как заявлял Владимир Путин, Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. По его словам, противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
"Это предел". СМИ сообщили о панике Зеленского из-за произошедшего на СВО
Вчера, 18:21
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвропаФинляндияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала