"Они не стерпят". Выпад Зеленского в адрес России поразил Запад

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"В наступившем году Зеленский перешел в нападение, которое влечет очень серьезные последствия, а они затронут нас всех на европейском субконтиненте. <…> Никто не хочет вслух порассуждать о том, каким может быть и будет ответ. Или воинствующие субъекты думают, что русские все стерпят?" — говорится в публикации.