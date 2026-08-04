Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обострение конфликта со стороны Владимира Зеленского может иметь серьезные последствия для Европы.
- Атаки ВСУ на российские НПЗ способствуют возникновению парникового эффекта и повреждению озонового слоя.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Обострение конфликта со стороны Владимира Зеленского может плохо обернуться для всей Европы, пишет Slovo.
«
"В наступившем году Зеленский перешел в нападение, которое влечет очень серьезные последствия, а они затронут нас всех на европейском субконтиненте. <…> Никто не хочет вслух порассуждать о том, каким может быть и будет ответ. Или воинствующие субъекты думают, что русские все стерпят?" — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, обострение конфликта со стороны главы киевского режима — очень опасный шаг. Помимо прочего, атаки ВСУ на российские НПЗ способствуют возникновению парникового эффекта и повреждению озонового слоя.
«
"Удивительно, что ни одна экологическая организация еще не выступила с заявлением и не подсчитала, сколько сотен тысяч тонн оксида серы Зеленский поднял в воздух, насколько он повредил озоновый слой, и как все это повлияет на погоду в Европе", — резюмировали в материале.
В начале июля президент Финляндии Александр Стубб заявил, что все лидеры стран — участниц НАТО одобряют удары ВСУ вглубь России.
Издание Financial Times со ссылкой на источники также сообщило, что ВСУ строят маршруты БПЛА для атак по российским объектам при помощи американских разведданных.
Как заявлял Владимир Путин, Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. По его словам, противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>