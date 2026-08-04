Украина вернула МВФ лишь процент от общего объема заимствований

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Украины вернули МВФ лишь 1% от общего объема заимствований по двум кредитным программам.

Долг Украины перед МВФ сформирован из двух программ на общую сумму более 11 миллиардов долларов.

На 4 августа незакрытым остается совокупный долг в размере 10 миллиардов 939 миллионов долларов.

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Власти Украины до настоящего времени вернули Международному валютному фонду (МВФ) лишь 1% от общего объема взятых заимствований по двум кредитным программам на общую сумму более чем 11 миллиардов долларов, следует из баланса платежей Киева в адрес международной организации, который изучило РИА Новости.

Долг Украины перед МВФ сформирован из двух программ. Первую фонд предоставил в 2022 году на общую сумму 15,6 миллиарда долларов. Вторую кредитную линию руководство международной организации одобрило в феврале 2026 года еще на 8,1 миллиарда долларов. При этом первый кредит к тому моменту не был предоставлен в полном объеме.

Согласно изученной РИА Новости статистике, по состоянию на 4 августа МВФ передал Киеву в общей сложности 11,065 миллиарда долларов. Незакрытым в настоящее время остается совокупный долг в 10 миллиардов 939 миллионов долларов.

Таким образом, Украина смогла выплатить лишь немногим больше одного процента от всего долга перед МВФ.

В целом, если оценивать уровень задолженности Киева по сравнению с другими странами, то Украина является вторым крупнейшим должником фонда. На первом месте находится Аргентина, чей долг перед МВФ превышает 42,5 миллиарда долларов.