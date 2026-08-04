Рейтинг@Mail.ru
Украина вернула МВФ лишь процент от общего объема заимствований - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 04.08.2026
Украина вернула МВФ лишь процент от общего объема заимствований

Украина вернула МВФ лишь 1% от всех взятых кредитов на более чем $11 млрд

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Украины вернули МВФ лишь 1% от общего объема заимствований по двум кредитным программам.
  • Долг Украины перед МВФ сформирован из двух программ на общую сумму более 11 миллиардов долларов.
  • На 4 августа незакрытым остается совокупный долг в размере 10 миллиардов 939 миллионов долларов.
ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Власти Украины до настоящего времени вернули Международному валютному фонду (МВФ) лишь 1% от общего объема взятых заимствований по двум кредитным программам на общую сумму более чем 11 миллиардов долларов, следует из баланса платежей Киева в адрес международной организации, который изучило РИА Новости.
Долг Украины перед МВФ сформирован из двух программ. Первую фонд предоставил в 2022 году на общую сумму 15,6 миллиарда долларов. Вторую кредитную линию руководство международной организации одобрило в феврале 2026 года еще на 8,1 миллиарда долларов. При этом первый кредит к тому моменту не был предоставлен в полном объеме.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
ЕС внес поправки в план реформ для получения Киевом кредитных средств
30 июля, 12:21
Согласно изученной РИА Новости статистике, по состоянию на 4 августа МВФ передал Киеву в общей сложности 11,065 миллиарда долларов. Незакрытым в настоящее время остается совокупный долг в 10 миллиардов 939 миллионов долларов.
Таким образом, Украина смогла выплатить лишь немногим больше одного процента от всего долга перед МВФ.
В целом, если оценивать уровень задолженности Киева по сравнению с другими странами, то Украина является вторым крупнейшим должником фонда. На первом месте находится Аргентина, чей долг перед МВФ превышает 42,5 миллиарда долларов.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Потери агросектора Украины могут составить до трех миллиардов долларов
Вчера, 18:59
 
В миреУкраинаКиевАргентинаМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала