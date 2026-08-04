В Германии призвали учитывать интересы всех сторон в украинском конфликте

Краткий пересказ от РИА ИИ Сара Вагенкнехт заявила, что урегулирование украинского конфликта невозможно без учета интересов безопасности всех сторон, включая Россию.

Она призвала учитывать предысторию конфликта и неразрешенные вопросы, касающиеся европейской архитектуры безопасности, отметив, что одним из решающих факторов, спровоцировавших конфликт, стали решения Бухарестского саммита от 2008 года о вступлении Украины в НАТО.

Вагенкнехт подчеркнула, что федеральное правительство Германии на данный момент отказывается признать эти факты.

БЕРЛИН, 4 авг - РИА Новости. Урегулирование украинского конфликта невозможно без учета интересов безопасности всех сторон, включая Россию, заявила основательница немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) Сара Вагенкнехт.

"Дипломатические подходы к решению конфликта не должны, как это было до сих пор, ориентироваться исключительно на позицию Украины , необходимо учитывать интересы всех сторон", - написала Вагенкнехт в гостевой статье для газеты Ostdeutsche Allgemeine

Политик также призвала принять во внимание предысторию конфликта на Украине и учесть неразрешенные до сих пор вопросы, касающиеся европейской архитектуры безопасности. В этой связи она отметила, что одним из решающих факторов, спровоцировавших конфликт, стали решения Бухарестского саммита от 2008 года о вступлении Украины в НАТО.

"Тот, кто хочет навсегда положить конец войне, должен учитывать эти взаимосвязи", - подчеркнула Вагенкнехт.

При этом она указала, что федеральное правительство Германии на данный момент отказывается признать этот факт.

Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.