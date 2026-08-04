"Укрзализныця" ищет альтернативные маршруты экспорта зерна, пишет Bloomberg

При этом Перцовский признает, что такие обходные пути позволят вывезти не более трети доступного ранее объема экспорта через порт Одессы.

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев.

Газета Financial Times сообщала, что у Украины начались проблемы с экспортом зерна через Черное море. Издание полагает, что проблемы украинского судоходства связаны с ударами ВС РФ по военным целям в районах черноморских портов, которые задействованы в доставке грузов ВСУ. Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок.