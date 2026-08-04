"Укрзализныця" ищет альтернативные маршруты экспорта зерна, пишет Bloomberg

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Укрзализныця» ищет альтернативные маршруты экспорта украинского зерна из-за блокады морских портов.
- Компания ведет переговоры с соседними странами о расширении транзитных коридоров, включая порты на Дунае, порт Констанца и сухопутные маршруты в Словакию и Венгрию.
- Обходные пути позволят вывезти не более трети доступного ранее объема экспорта через порт Одессы.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") ищет альтернативные маршруты экспорта украинского зерна на фоне блокады украинских морских портов, передает агентство Блумберг, ссылаясь на генерального директора компании Александра Перцовского.
"Государственный оператор железных дорог Украины ищет новые экспортные маршруты для вывоза урожая зерна", - говорится в материале на сайте агентства.
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Как заявил западным журналистам Перцовский, компания ведет переговоры с соседними странами о расширении транзитных коридоров. Речь идет о портах на Дунае, о порте румынского города Констанца, а также сухопутных маршрутах в Словакию и Венгрию.
При этом Перцовский признает, что такие обходные пути позволят вывезти не более трети доступного ранее объема экспорта через порт Одессы.
Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев.
Газета Financial Times сообщала, что у Украины начались проблемы с экспортом зерна через Черное море. Издание полагает, что проблемы украинского судоходства связаны с ударами ВС РФ по военным целям в районах черноморских портов, которые задействованы в доставке грузов ВСУ. Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок.