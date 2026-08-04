Рейтинг@Mail.ru
"Это капитуляция". На Западе сделали внезапное заявление об Украине - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 04.08.2026 (обновлено: 21:37 04.08.2026)
"Это капитуляция". На Западе сделали внезапное заявление об Украине

Дэвис: удары вглубь РФ не заставят ее принять требования Киева

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский заблуждается, рассчитывая ударами вглубь России подтолкнуть Москву к принятию условий Киева.
  • Дэвис отметил, что Украина подвергается гораздо большему количеству ударов беспилотников и ракет, чем когда-либо наносилось по территории России.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заблуждается, рассчитывая ударами вглубь России подтолкнуть Москву к принятию условий Киева, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х.
«

"Зеленский утратил способность рационально вести войну. Предполагать, что после 4,5 года войны он сможет эскалировать конфликт несколькими ударами вглубь России и это заставит Путина капитулировать перед требованиями Киева — всего через несколько месяцев, — это заблуждение", — написал он.

Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
На Украине пришли в ярость после вчерашнего заявления Залужного
Вчера, 19:54
При этом Дэвис отметил, что Украина подвергается гораздо большему количеству ударов беспилотников и ракет, чем когда-либо наносилось по территории России.
«
"Нет никакой рациональной возможности, чтобы Москва капитулировала под еще меньшим давлением, распространяющимся на гораздо большую страну. И не забывайте, что у России есть ядерное оружие (видимо, многие в Киеве и Брюсселе об этом забывают)", — резюмировал эксперт.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
На Западе забили тревогу после жесткого заявления Путина об Украине
Вчера, 15:40
В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад и конфликт может прекратиться сразу же, если киевский режим примет соответствующие решения.
Во время выступления в МИД в 2024-м Владимир Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав Киеву на необходимость вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
"Это предел". СМИ сообщили о панике Зеленского из-за произошедшего на СВО
Вчера, 18:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДэниел ДэвисВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала