"Зеленский утратил способность рационально вести войну. Предполагать, что после 4,5 года войны он сможет эскалировать конфликт несколькими ударами вглубь России и это заставит Путина капитулировать перед требованиями Киева — всего через несколько месяцев, — это заблуждение", — написал он.

"Нет никакой рациональной возможности, чтобы Москва капитулировала под еще меньшим давлением, распространяющимся на гораздо большую страну. И не забывайте, что у России есть ядерное оружие (видимо, многие в Киеве и Брюсселе об этом забывают)", — резюмировал эксперт.

В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад и конфликт может прекратиться сразу же, если киевский режим примет соответствующие решения.

Во время выступления в МИД в 2024-м Владимир Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав Киеву на необходимость вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.